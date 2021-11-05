Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии 5.11.2021, 22:20

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Только с начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов через Беларусь.

С начала ноября на территорию Германии из Беларуси незаконно прибыли 572 человека. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в федеральной полиции. По официальным данным, за весь 2021 год было зафиксировано 8407 случаев незаконного пересечения границы. Самой напряженной ситуация остается и на границе Германии с Польшей, пишет «Немецкая волна».

Так, по данным федеральной полиции в земле Мекленбург - Передняя Померания, только в течение четверга, 4 ноября, было зафиксировано несколько попыток незаконного ввоза в общем и целом 36 мигрантов. Предполагаемые перевозчики (одна женщина и трое мужчин) были задержаны. В целом с начала ноября полиция предотвратила более 80 попыток незаконного въезда на территорию Германии.

В октябре на германо-польской границе на территории Передней Померании было обнаружено 749 человек, незаконно прибывших в Германию. Большинство из них были выходцами из Ирака, Иран, Сирии и Йемена. В сентябре число незаконных въездов составило 302 человека, а в августе - 104. В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек.

ЕС обвиняет режим Лукашенко

Ситуация с беженцами остается серьезной и на границе с Австрией. Там за несколько первых дней ноября были задержаны 168 нелегальных мигрантов. Было принято решение продлить усиленный пограничный контроль ещё на шесть месяцев.

В мае 2021 года Лукашенко в ответ на ужесточение санкций со стороны Евросоюза заявил, что его страна больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся перебраться в Польшу и страны Балтии. Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в организованной переброске нелегальных мигрантов к границам Евросоюза.

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