«Мой 3-летний сын уже дважды переболел COVID-19 в средней степени тяжести» 2 5.11.2021, 22:41

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иллюстрационное фото

Болеют все: и взрослые, и пожилые, и подростки и даже самые маленькие дети.

«Рупор CODIDa» опубликовал историю о том, как мальчик в три года переболел коронавирусом дважды:

- Пишу свою историю, потому что о детском ковиде очень мало информации и люди думают, что детей болеет мало. Может быть и мало, но они все равно болеют и маски нужно носить всем взрослым, чтобы защитить маленьких деток, которые еще не могут носить маски.

ВОЗ рекомендует носить маски детям с 5 лет, но к сожалению они не делают оговорку, что при этом все окружающие люди должны быть в масках!

У меня есть маленький сын. Ему всего 3 года и 8 месяцев. Он жизнерадостный и добрый мальчик, очень контактный и готов общаться со всеми людьми, которых он встречает. Он всегда носит маску при посещении магазинов и других людных мест, но несмотря на это он уже дважды переболел коронавирусом в средней степени тяжести.

Когда болели?

Первый раз мы болели в конце марта 2021 года. Второй раз болели в октябре этого же года. То есть между заболеваниями прошло чуть больше 6 месяцев. ВОЗ утверждает что приобретенный иммунитет переболевшего коронавирусом человека длится от 4 до 6 месяцев. Вот так у нас и получилось, но может быть еще это были разные штаммы вируса.

Симптомы

Оба раза были практически идентичные симптомы:

- 7 дней температура выше 38,

- небольшой насморк.

- влажный кашель был в первый раз, во второй раз кашля практически не было,

- рвоты и диареи в первый раз не было, во второй раз проявились не значительно и скорее всего от сопутствующей инфекции.

Подробное о симптомах

Оба раза ровно 7 дней держалась температура под 39 градусов. Сбивалась она очень сложно. Если не успевали заметить, что уже поднялась температура выше 38,1 градуса, так как ребенок был активный несмотря на наличие температуры, то можно сказать что "все пропало".

Обычно сбивали температуру двумя сиропами парацетамолом (или свечи эфералган) и ибупрофеном. Спадала через 30-40 минут.

Если проворонили и температура поднялась выше 38,1 градуса, то приходилась еще дополнительно один или два раза оптирать водкой или спиртом. Только после этого температура начинала снижаться.

Насморк был небольшой. В первый раз почти не было, во второй был немного сильнее. Лечили обычными каплями: назакором или тому подобными. Сопли были жидкие, но их было немного. Нельзя сказать, что текли ручьём.

В первый раз кашель был и был достаточно сильный, но был влажный с большим количеством мокроты, поэтому лечили как бронхит пока не сделали тест.

Во второй раз кашля почти не было и можно сказать что он был сухим.

В первый раз ни рвоты, ни диареи не было. Они были только после больницы, когда мы там подхватили просто ужаснейший ротовирус, но об этом в другой раз.

Во второй раз на третий день началась рвота и жидкий стул. Рвало 1 раз вдень. Жидкий стул был 1-2 раза. Поначалу было еще ничего, просто небольшое расстройство, в конце одна вода.

Но это не факт, что симптомы ковида, так как был большой лейкоцитоз в анализе крови. Скорее всего тот же ротовирус или что-то подобное было параллельно ковиду, так как по ребенку было видно что его мутило и не было аппетита пока ребенка не вырвет.

В первый раз делали рентгеновский снимок легких на 11 день после появления симптомов. На нем выявили очаговую правостороннюю пневмонию. При прослушивании грудной клетки с самого начала болезни слышались хрипы как при бронхите.

Во второй раз снимка не делали, так при прослушивании легкие были чистые.

Проблем с дыханием не было никогда.

Подробное о лечении и течении болезни

В первый раз анализы были хорошие, никакого воспаления не было, но была сильно повешена соя. Скорее всего из-за большого количества лекарств.

Во второй раз был высокий лейкоцитоз и также повышена соя, но уже не так сильно как в предыдущий раз.

ПЦР тесты оба раза были положительные.

Оба раза лечение было одинаковое.

Лечили симптомы, которые появлялись: сбивали температуру, капали нос, делали ингаляции с физраствором или амброгексалом(в первый раз, когда был кашель). Рвоту и диарею во второй раз не трогали.

В первый раз пропили 5 антибиотиков, так как по своей дурости согласились лечь в больницу. Во второй раз начали пить антибиотик на четвертый день после появления температуры и пили 3 дня. Выпили упаковку целиком (ребенок очень крупный и высокий для своего возраста). Вторую не покупали, так как сделали тест и знали что это коронавирус.

Оба раз ребенку было плохо 7 дней. На 8 день наступало резкое улучшение и за неделю проходили все симптомы.

Конечно в первый раз мы имели более полную картину, так как делали рентген контроль через 1,5 - 2 месяца после появления симптомов. На снимке еще были заметны небольшие изменения в легких, но они были незначительными, что свидетельствовало о полном выздоровлении.

В итоге могу сказать только одно, что болеют все: и взрослые, и пожилые, и подростки и даже самые маленькие дети(в больнице с нами был 8-ми месячный мальчик с ковидом).

В первый раз ни я, ни муж не были привиты. Когда ребенок заболел второй раз мы с мужем обо были привиты двумя дозами китайской вакцины, но и это не спасло.

Но мой ПЦР был отрицательный, несмотря на то что я плотно контактировала с ребенком и с момента введения второй дозы прошло пол года. Вот так вот я убедилась в действии вакцины на собственном опыте.

Хочу попросить всех, кто прочитает мой рассказ, носить маски и носить их правильно! Также посоветовать вакцинироваться в ближайшее время.

Я с ужасом жду пока пройдет пол года и мой ребенок заболеет снова. Надежда есть только на то, что прививать детей начнут в соседних странах и уменьшат возраст, так как сейчас в США уже прививают с 5 лет. И мы сможем поехать и вакцинироваться.

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