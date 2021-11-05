На выходных будет до +12°С
- 5.11.2021, 23:01
Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 ноября.
6 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, пишет pogoda.by.
Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
7-8 ноября погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды.
7 ноября на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+12°С.
8 ноября на большей части территории дожди, днем по северу республики возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +4..+10°С.