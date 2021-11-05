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На выходных будет до +12°С

  • 5.11.2021, 23:01
На выходных будет до +12°С

Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 ноября.

6 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, пишет pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

7-8 ноября погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды.

7 ноября на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +5..+12°С.

8 ноября на большей части территории дожди, днем по северу республики возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +4..+10°С.

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