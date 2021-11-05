Белорусы полным ходом присоединяются к стачке 5.11.2021, 23:28

Теперь это вопрос независимости нашей страны.

- Мы благодарны каждому, кто присылает свои забастовочные селфи с тегом #Я_Дома, - пишет телеграм-канал «БОР».

Это показывает наше большинство и несогласие с происходящим в стране.

Каждое фото — это дополнительная поддержка для тех, кто принял решение остаться дома. Ведь с каждым днем мы приближаем нашу победу.

Присылайте свои материалы, ведь флэшмоб — это один из способов показать, сколько людей осталось дома.

Бастуй, Беларусь!

Напомним, что 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке

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