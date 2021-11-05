Белорусы полным ходом присоединяются к стачке
- 5.11.2021, 23:28
Теперь это вопрос независимости нашей страны.
- Мы благодарны каждому, кто присылает свои забастовочные селфи с тегом #Я_Дома, - пишет телеграм-канал «БОР».
Это показывает наше большинство и несогласие с происходящим в стране.
Каждое фото — это дополнительная поддержка для тех, кто принял решение остаться дома. Ведь с каждым днем мы приближаем нашу победу.
Присылайте свои материалы, ведь флэшмоб — это один из способов показать, сколько людей осталось дома.
Бастуй, Беларусь!
Напомним, что 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке