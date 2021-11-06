«Кашель — молчание, температура — молчание, боль в груди — пейте обезболивающие» 6.11.2021, 8:04

5,980

Белорусы рассказали, с чем приходится сталкиваться во время COVID-19.

Как выглядит ситуация с коронавирусом в больницах и поликлиниках Беларуси: медик и пациент рассказали «Радыё Свабода», с чем им приходится сталкиваться.

Как выглядит ситуация по данным Минздрава

По официальным данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировали 1991 новый случай COVID-19.

С начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано якобы 610 022 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли уже 4712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 584 714 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным Минздрава на 5 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 миллиона 988 тысяч жителей Беларуси, из них более 2 миллионов 304 тысячи прошли полный курс вакцинации.

«Бесконечные проверки вместо того, чтобы действительно чем-то помочь»

Медицинская сотрудница Инна (имя изменено, данные есть в редакции «Радыё Свабода»)

«Количество пациентов не снизилось. Эпидемиологическая ситуация в клиниках осталась на прежнем уровне. Мест нет, люди скандалят, пишут жалобы, по несколько часов сидят в приемном покое и ждут госпитализации.

Болеют в основном молодые, от 30 до 50. Пациентов не успевают перевести в реанимацию, некоторые умирают прямо в отделениях. Класть некуда, палаты интенсивной терапии все заняты.

Никаких доплат нет, наоборот, «сверху» все говорят, что вам еще слишком много платят.

Именно сейчас, вот в это время, когда такая интенсивная нагрузка на персонал, когда необходимо выполнять какую-то изоляцию и все должны быть по своим местам, начались бесконечные проверки, санстанции беспрерывно ходят и в чистые, и в грязные зоны, вместо того чтобы действительно чем-то помочь.

Средств защиты по-прежнему не хватает, в одноразовых комбинезонах работают по несколько смен — вечером кварцуют и на следующий день снова надевают.

В основном медперсонал соблюдает массочный режим. У нас заведено, что старшие медсестры по выходным дежурят — следят за порядком. И вот недавно заходят они в грязную зону в приемный покой, а там санитарки сидят без масок. На вопрос, почему не придерживаются массочного режима, они ответили: «Так Лукашенко сказал — маски можно не носить».

«Кашель — молчание, температура — молчание»

Пациентка Анастасия (имя изменено, данные есть в редакции)

«Я и еще двое сотрудников нашего отдела заболели ковидом почти одновременно, с разницей в 1-2 дня. Общие симптомы у нас были — температура и потеря обоняния, однако диагнозы потом нам поставили разные: мне — трахеит, молодой сотруднице — ОРВИ, пожилому начальнику отдела — коронавирус. Соответственно, разное количество дней мы провели на больничном. Я — 10, девушка с ОРВИ — 9, мужчина с COVID — 21.

В течение 10 дней я посетила 4-х различных терапевтов, при этом к своему участковому попасть так и не смогла. Анализ на антитела, несмотря на мои просьбы, мне не назначали, постоянно аргументируя это тем, что легкие чистые.

В итоге одна из врачей на 7-й день дала мне направление на сдачу общего анализа крови и мочи, и как-то ненароком подсунула бумажку с телефоном, адресом и ценой платного анализа в государственной клинике. На мое удивление она встрепенулась и сказала: «А почему вас государство должно бесплатно обследовать? Она и так вам больничный оплачивает».

Обоняние у меня не восстанавливалось. Когда я сообщила об этом врачу, она сказала: «Идите к лору». На то, что у меня нет насморка, в ответ было молчание.

Врачей совсем не интересовали мои жалобы. Кашель — молчание, температура — молчание, слабость — молчание, боль в груди — пейте обезболивающие.

Наконец я настояла на флюорографии, о чем позже пожалела. Проходить ее мне назначили в красной зоне, хотя врач утверждала, что у меня просто трахеит.

В Барановичской городской поликлинике красная зона для прохождения флюорографии находится на 7 этаже. Подниматься туда больные люди, в том числе пенсионеры лет по 70, с красными глазами и тяжелой одышкой, должны были по узким лестницам, так как лифта там нет.

В течение одного дня я должна была сдать платный анализ, пройти флюорографию, взять талон к врачу и отстоять огромную очередь, чтобы попасть к нему на визит. Все это заняло 8 часов, равноценно полной рабочей смене. В конце дня я находилась уже в бессознательном состоянии. В те минуты только думала: в этой болезни может помочь только Бог, на врачей надеяться не стоит.

Поскольку я была еще не до конца здорова и не могла нормально работать, руководство пошло мне навстречу и позволило взять несколько свободных дней от работы «за свой счет». Но знаю, что не все имеют такую возможность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».