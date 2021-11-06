закрыть
6 ноября 2021, суббота, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кашель — молчание, температура — молчание, боль в груди — пейте обезболивающие»

  • 6.11.2021, 8:04
  • 5,980
«Кашель — молчание, температура — молчание, боль в груди — пейте обезболивающие»

Белорусы рассказали, с чем приходится сталкиваться во время COVID-19.

Как выглядит ситуация с коронавирусом в больницах и поликлиниках Беларуси: медик и пациент рассказали «Радыё Свабода», с чем им приходится сталкиваться.

Как выглядит ситуация по данным Минздрава

По официальным данным Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировали 1991 новый случай COVID-19.

С начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано якобы 610 022 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли уже 4712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 584 714 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным Минздрава на 5 ноября, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 2 миллиона 988 тысяч жителей Беларуси, из них более 2 миллионов 304 тысячи прошли полный курс вакцинации.

«Бесконечные проверки вместо того, чтобы действительно чем-то помочь»

Медицинская сотрудница Инна (имя изменено, данные есть в редакции «Радыё Свабода»)

«Количество пациентов не снизилось. Эпидемиологическая ситуация в клиниках осталась на прежнем уровне. Мест нет, люди скандалят, пишут жалобы, по несколько часов сидят в приемном покое и ждут госпитализации.

Болеют в основном молодые, от 30 до 50. Пациентов не успевают перевести в реанимацию, некоторые умирают прямо в отделениях. Класть некуда, палаты интенсивной терапии все заняты.

Никаких доплат нет, наоборот, «сверху» все говорят, что вам еще слишком много платят.

Именно сейчас, вот в это время, когда такая интенсивная нагрузка на персонал, когда необходимо выполнять какую-то изоляцию и все должны быть по своим местам, начались бесконечные проверки, санстанции беспрерывно ходят и в чистые, и в грязные зоны, вместо того чтобы действительно чем-то помочь.

Средств защиты по-прежнему не хватает, в одноразовых комбинезонах работают по несколько смен — вечером кварцуют и на следующий день снова надевают.

В основном медперсонал соблюдает массочный режим. У нас заведено, что старшие медсестры по выходным дежурят — следят за порядком. И вот недавно заходят они в грязную зону в приемный покой, а там санитарки сидят без масок. На вопрос, почему не придерживаются массочного режима, они ответили: «Так Лукашенко сказал — маски можно не носить».

«Кашель — молчание, температура — молчание»

Пациентка Анастасия (имя изменено, данные есть в редакции)

«Я и еще двое сотрудников нашего отдела заболели ковидом почти одновременно, с разницей в 1-2 дня. Общие симптомы у нас были — температура и потеря обоняния, однако диагнозы потом нам поставили разные: мне — трахеит, молодой сотруднице — ОРВИ, пожилому начальнику отдела — коронавирус. Соответственно, разное количество дней мы провели на больничном. Я — 10, девушка с ОРВИ — 9, мужчина с COVID — 21.

В течение 10 дней я посетила 4-х различных терапевтов, при этом к своему участковому попасть так и не смогла. Анализ на антитела, несмотря на мои просьбы, мне не назначали, постоянно аргументируя это тем, что легкие чистые.

В итоге одна из врачей на 7-й день дала мне направление на сдачу общего анализа крови и мочи, и как-то ненароком подсунула бумажку с телефоном, адресом и ценой платного анализа в государственной клинике. На мое удивление она встрепенулась и сказала: «А почему вас государство должно бесплатно обследовать? Она и так вам больничный оплачивает».

Обоняние у меня не восстанавливалось. Когда я сообщила об этом врачу, она сказала: «Идите к лору». На то, что у меня нет насморка, в ответ было молчание.

Врачей совсем не интересовали мои жалобы. Кашель — молчание, температура — молчание, слабость — молчание, боль в груди — пейте обезболивающие.

Наконец я настояла на флюорографии, о чем позже пожалела. Проходить ее мне назначили в красной зоне, хотя врач утверждала, что у меня просто трахеит.

В Барановичской городской поликлинике красная зона для прохождения флюорографии находится на 7 этаже. Подниматься туда больные люди, в том числе пенсионеры лет по 70, с красными глазами и тяжелой одышкой, должны были по узким лестницам, так как лифта там нет.

В течение одного дня я должна была сдать платный анализ, пройти флюорографию, взять талон к врачу и отстоять огромную очередь, чтобы попасть к нему на визит. Все это заняло 8 часов, равноценно полной рабочей смене. В конце дня я находилась уже в бессознательном состоянии. В те минуты только думала: в этой болезни может помочь только Бог, на врачей надеяться не стоит.

Поскольку я была еще не до конца здорова и не могла нормально работать, руководство пошло мне навстречу и позволило взять несколько свободных дней от работы «за свой счет». Но знаю, что не все имеют такую возможность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену Андрей Санников