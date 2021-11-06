CNN: Глава ЦРУ предупредил Россию 5 6.11.2021, 8:07

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Стало известно, зачем Уильям Бернс приезжал в Москву.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной», сообщает CNN. По его данным, визит Бернса также связан с желанием Соединенных Штатов установить мотивацию действий России.

Бернс ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины», пишет CNN. По данным источников канала, на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Бернс также выразил опасение, что Россия может использовать вопрос экспорта газа в качестве давления на Украину и европейские страны, поскольку те столкнутся с новым энергетическим кризисом в зимний период, передает CNN.

Как отмечает канал, администрация Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. По данным источников CNN, после встреч в Москве глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «попытаться снять эту напряженность». Кроме того, в четверг, 4 ноября, в Киев для поддержания этих усилий приехал сотрудник Госдепа.

По словам неназванного американского чиновника, США испытывают «серьезные опасения» по поводу наращивания российских войск у украинской границы, и «было бы глупо не рассматривать возможность вторжения». Аналогичные опасения в разговоре с CNN выразили источники в Госдепартаменте и конгрессе США. В то же время в Пентагоне их не разделяют, отмечает канал. Как заявил ранее на этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, Соединенные Штаты видят «значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной», но в них «нет ничего открыто агрессивного».

В конце октября The Washington Post сообщила, что официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». В материале отмечалось, что передвижение российских войск возле украинской границы начали фиксировать после учений России и Белоруссии «Запад-2021», которые прошли с 10 по 15 сентября. Несколько дней спустя Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждалось, свидетельствуют о том, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

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