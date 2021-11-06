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Мнение: Лукашенко буквально продает страну на запчасти

  • 6.11.2021, 8:21
  • 7,632
Мнение: Лукашенко буквально продает страну на запчасти

Это готовая статья о предательстве Родины.

Лукашенко реализует план А, который предполагает частичное подчинение Кремлю, пишет телеграм-канал CYNIC.

Этим планом предусмотрена и "Большая распродажа". Распродажа всей государственной (хоть и убыточной) собственности - это сдача последних активов. Для Лукашенко так действительно выгоднее: он одномоментно получает крупные транши, а вместо убытков получает налоги от российских компаний, которые перекупят ключевые производства.

"Северсталь" планирует выкупить БМЗ со всеми долгами. Первоначально цена была $500 млн, сейчас $250 млн. Плюс в нагрузку погашение всех долгов и модернизация.

"Ростех" за $300 млн заинтересован в МЗКТ. Первоначально было $750 млн.

"Росстельмаш" согласен купить "Гомсельмаш" за $50 млн и покрыть все убытки (около $600 млн).

"Аэрофлот" ведет переговоры о покупке "Белавиа". Весь парк самолетов заменят на российские (проект Ростеха и ОАК).

РЖД просчитывает сделку по покупке Белорусской железной дороги. Цена снижена с $3 млрд до $700 млн.

Предприятия, конечно, убыточные, но продавать их вместо переформатирования и модернизации - это буквально готовая статья о предательстве Родины.

В августе 2020 ворчали "свидетели государственной собственности", что придет оппозиция и все приватизирует - теперь "приватизацию", но "мимо белорусов" реализует Лукашенко. Он буквально продает страну на запчасти.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Спустя несколько дней, 4 ноября, самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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