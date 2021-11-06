Запасов валюты в Беларуси осталось «на три дня»? 6.11.2021, 8:32

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Достаточность ЗВР по оценкам экспертов – значительно меньше, чем у соседей.

«Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2021г. составили 8 549,7 млн. долларов США (в эквиваленте).

За октябрь золотовалютные резервы «увеличились» на 89,8 млн. долларов США (на 1,1 процента) после снижения в сентябре на 36,8 млн. долларов США (на 0,4 процента).

Это – пресс-релиз Национального банка Беларуси о состоянии золотовалютных резервов.

Как видим, после получения в августе СДР от МВФ на сумму почти $1 млрд, что увеличило ЗВР Беларуси сразу на 14,2% за тот месяц, в сентябре и октябре значимых изменений в ЗВР не происходит – или небольшое сокращение (сентябрь) или небольшой прирост (октябрь), пишет «Инфобанк».

Хотя октябрьский прирост ($90 млн) по величине больше сентябрьского сокращения ($37 млн): октябрь, получается, «отработан» лучше.

При этом сокращение ЗВР в сентябре на $37 млн произошло при погашении в том месяце обязательств в иностранной валюте на $240 млн.

А прирост ЗВР в октябре на $90 млн – при погашении обязательств в иностранной валюте в этом месяце на $175 млн.

То есть, если бы не выплаты по внешним долгам, ЗВР в сентябре приросли бы на $203 млн, а в октябре – на $265 млн.

Но Беларусь могла получить и какой-то объем внешних займов: в последнее время сумма кредитов варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов. Что также существенно влияет на динамику ЗВР.

Сегодняшние ЗВР относительно начала 2021 года – больше на $1,081 млрд (на 14,5%).

Этот прирост большей частью сформирован за счет полученных в августе СДР от МВФ.

Без них – был бы прирост ЗВР за 10 месяцев только на $167 млн.

Относительно докризисного конца 2019 года, когда ЗВР выросли до рекордного значения, сегодняшний объем меньше на $844 млн (на 9,0%).

А без полученных в августе 2021-го денег от МВФ – было бы снижение на $1,781 млрд. Это – снижение на 19,0% – самое сильное снижение ЗВР среди всех стран СНГ и Новой Европы за этот период (с конца докризисного 2019-го).

Составляющие ЗВР Беларуси на 1 ноября 2021 года:

монетарное золото – на сумму $3,032 млрд (35,5%)

активы в резервных валютах – на $4,067 млрд (47,6%)

СДР МВФ и резервная позиция в МВФ – на $1,451 млрд (17,0%)

прочие активы – на $0 млн (0,00%, этот «ноль» – впервые за 7 лет).

По каким статьям составляющих ЗВР произошел прирост резервов в октябре, а по каким – снижение?

Прирост по статье «монетарное золото» – через стоимостную его переоценку – составил в октябре $71 млн: золото подорожало, увеличив свой долларовый эквивалент.

А удельный вес монетарного золота в ЗВР Беларуси вырос на 0,5 п.п. (до 35,5%).

Резервной валюты (долларов, евро, фунтов стерлингов…) в ЗВР стало больше на $76 млн, а «прочих активов» – меньше на $54 млн (они впервые за 7 лет исчезли полностью).

Насколько сегодняшний объем ЗВР Беларуси достаточен?

Чтобы определить, насколько достаточны для страны ЗВР, чаще применяется показатель отношения их объема к среднемесячному объему текущего или предстоящего импорта. И достаточными считаются ЗВР, если их сумма – больше 3-месячной суммы импорта.

Объем импорта товаров и услуг в Беларусь в последнее время – $3,7-3,9 млрд за месяц. Но он с каждым разом увеличивается, приближаясь к $4 млн за месяц, и даже будет $4,1 млн.

Значит, ЗВР на конец октября – это 2,1 месяцев импорта, что – существенно ниже нормы.

Самая высокая достаточность ЗВР Беларуси (3,3 месяцев импорта товаров и услуг) была в начале 2020 года, когда и сами ЗВР были рекордными, и импорт тогда начал сокращаться из-за сильнейшего падения цен на нефть (и не только) в мировой ковид-кризис.

С последующим посткризисным ценовым восстановлением общий импорт в $-денежном выражении начал увеличиваться, а достаточность ЗВР – снижаться.

Для сравнения, ЗВР Украины сейчас – это 3,7 месяца импорта товаров и услуг. То есть, ЗВР Беларуси их заметно меньше, чем в Украине.

А если применить еще более жесткий критерий достаточности – когда ЗВР должны быть не только меньше 3-х месяцев общего импорта, но еще покрывать государственные платежи по валютным долгам в течение года, то получится, что ЗВР Беларуси – явно недостаточны.

К тому же, если учесть, что непосредственно валюты в них – только $4 млрд из $8,5 млрд ЗВР, то достаточность именно валютных запасов – только на 1 месяц общего импорта.

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