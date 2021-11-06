Врачи рассказали, почему безрецептурные лекарства от ОРВИ — пустая трата денег 1 6.11.2021, 8:36

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Что не так с «фуфломицином» и прочими иммуномодуляторами?

Осень — время ОРВИ, гриппа и незапланированных трат. Впрочем, у многих — запланированных, ведь людей, верящих рекламе, в том числе, фармацевтической, не счесть. И, как показывает практика, большинство верит, что быстро вылечиться от ОРВИ можно «хорошими лекарствами», пишет telegraf.by.

«Хорошие лекарства» — это препараты, о которых пишут в глянцевых журналах и говорят в рекламных роликах, их покупают состоятельные знакомые (более чем заслуживающая доверия рекомендация), их покупаете вы сами, подсознательно радуясь: вы достаточно богаты, чтобы быстро победить простуду, купив «дорогое».

Возможно, аптечный шопинг с большим чеком приносит вам статусное удовольствие. Но дело в том, что вы принесли домой средства для облегчения симптомов, а не сами лекарства. А еще, скорее всего, вы нерационально потратили деньги, и крайними оказались ваши почки, печень и сердце.

По ним пришелся массированный удар совершенно ненужными медпрепаратами. В большом количестве. Иначе говоря, в ваших внутренних органах осядет много веществ, которые ни один врач вам не предписывал.

Сегодня «лечение по рекламе» стало проблемой. Из-за него люди болеют ОРВИ дольшея чем нужно, лишают организм сил к сопротивлению и — получают «побочку» в виде осадка в организме продуктов распада совершенно бесполезных препаратов.

Нужно верить в то, что «организм должен бороться? Или в оксолин и энтерферон?

Лекарства, «воздействующие непосредственно на вирус и подавляющие его активность», это мода. Нужно себе в этом признаться. Примерно два десятка лет назад мы обрадовались тому, что, имея чуть больше денег, можно не ходить к врачу, а «купить хорошее».

Сегодня люди постепенно начинают понимать бессмысленность лишней медикаментозной нагрузки на организм. Особенно — после похода к врачу, если обстоятельства все-таки загнали вас в его кабинет.

В кабинете врача мы сначала узнаем о существовании прежде неслыханных лекарств, а потом, купив их по рецепту, удивляемся — они помогли, к тому же быстро. Все потому, что их продают только по рецепту, и потому по телевизору рекламы их не увидите.

Помним и о том, что алгоритмы лечения ОРВИ и гриппа разные (а ведь мы часто называем их общим словом «простуда»).

При ОРВИ лучше не мешать организму бороться с инфекцией самостоятельно. А от гриппа нужно регулярно вакцинироваться. А если уж заболели, применять только назначенные врачом препараты, например, занамивир и осельтамивир.

А вот безрецептурные препараты от гриппа знаете как называют между собой медики? Фуфломицин.

Иммуномодуляторы — что скрывает за магией этого слова?

Мы очень любим красивые слова. Например, интерферон. Правда, медики признают, что прописывают его детям иногда для спокойствия мамы, — и своего, если мама начинает топать ногами и требовать включить в лечение и его.

За границей сегодня иммуномодуляторы используются в исключительных случаях для лечения тяжелых заболеваний. У нас же вера в таблетки, пастилки, сиропы, обещающие повысить иммунитет слизистой носа и горла и сделать ее невосприимчивой для инфекций, пока очень сильна.

Тем не менее, препараты, действующие за счет выработки интерферона, — это средства для снижения остроты симптомов. К лечению они не имеют отношения — как и современные аналоги оксолиновой мази.

Оксолиновые и вифероновые мази и капли действительно помогают задержать часть вирусов и бактерий, но — в ничтожном объеме.

«Дети, которым давали препараты — интерфероны и иммуномодуляторы — чаще страдают аллергическими заболеваниями, чаще страдают детской онкологией», — отмечает врач-кардиолог Елена Аньшина.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева ранее порекомендовала отказаться от приема иммуностимуляторов, не узнав заранее о состоянии иммунной системы.

«У нас многие пациенты любят попить иммуностимуляторы. Я бы очень рекомендовала отстраниться от этой идеи. Мы никогда не знаем. Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать, а вот прием иммуностимуляторов на всякий случай исключить, но регулярно в ряде случаев мы видим именно такие дебюты», — рассказала она.

«Их никто никогда не испытывал на людях. Вы можете заглянуть в базу данных мировой литературы — ни одного испытания, которое вызывает уважение», — подчеркивает, в свою очередь, заместитель гендиректора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева Алексей Масчан.

«В Испании врачи не применяют иммуномодуляторы. Стимулировать иммунитет раз за разом без понимания того, что происходит на самом деле, опасно», — говорит иммунолог, член Международной академии медицины в Марбелье Карлос де Сола.

И что же делать?

На самом деле «джентльменский набор» при ОРВИ, призванный помочь организму справиться с болезнью за неделю, выглядит так:

Постельный режим,

Обильное теплое питье,

Антисептики для полоскания горла,

Жаропонижающие средства.

Врач нужен, если имеет место бактериальная инфекция или специфические осложнения, например, отит. Здесь, как и в случае с гриппом, он выпишет рецепт на профильные лекарства, которые не могут быть в продаже «для всех», без рецепта.

Мы умеем пользоваться антибиотиками?

Вы знаете, что у любых антибиотиков, от простейшего доксициклина до дорогих импортных, крайне ограничен срок приема? Иначе говоря, курс приема препаратов этой группы редко подразумевает срок дольше трех-пяти дней, особенно, если больной принимает их дома, а не в условиях стационара, где они могут вводиться, к примеру, путем капельницы.

Антибиотики бессильны против вируса, если куплены наугад. Бесконтрольный прием, например, всей упаковки полностью, приводит к появлению новых штаммов бактерий, нечувствительных к известному им препарату.

Нужно понимать, что вспомогательные средства, избавляющие от удручающей слабости и разбитости, как-то ибупрофен, парацетамол, действительно снижают высокую температуру, облегчают боль при глотании, «разгружают» заложенный нос.

Но это средства для облегчения состояние. Они хороши лишь как сопутствующие «ударному» лекарству, назначенному врачом.

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