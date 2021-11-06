Хулиганство государственного значения Телеграм-канал «Сито Сократа»

6.11.2021, 8:46

2,942

Получается, россиянин россиянину – волк, и никакой монолитности «русского мира» не существует.

Москва и Московская область остаются лидерами страны по числу зарегистрированных преступлений. За первые 9 месяцев 2021 года в упомянутых субъектах федерации по данным Генеральной прокуратуры произошли почти 165 тысяч преступлений, и по Московской области даже наблюдается незначительный всплеск преступной деятельности (+1,2%). Но он не в какое сравнение не идет с криминализацией периферии, где в «передовиках» кавказский регион: Ингушетия (прирост преступлений 16,3%), Чечня (+11%), Дагестан (+8%), и родина Шойгу – Республика Тыва (+14%).

На фоне данной контрастной статистики нельзя обойти стороной масштабную ИПСО людей Шойгу из ГРУ, которые уже вторую неделю будоражат умы россиян проблемой понаехавших в Белокаменную кавказцев и гастербайтеров. Одной из целей спецоперации со стороны шойгинского дворянства из силовиков выступает дискредитация путинской поросли, которая персонифицирована мэром-варягом Москвы Сергеем Собяниным. «Оленевод», как его презрительно кличут, в последние годы на хорошем счету у «царя», и его позиции в вертикали власти укрепляются, в том числе с помощью «татарской» команды в лице зампреда правительства Марата Хуснуллина. Важно указать следующее: Собянин вроде как успешно проявил себя на поприще борьбы с COVID-19. По последним данным в столице стабилизировалось число случаев госпитализации с короной, после ввода нерабочих дней показатель установился на уровне 1,5 тысяч человек. Режим нерабочих дней продлевать не станут. Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза по сравнению с началом октября.

Чтобы подмочить репутацию мэра Москвы дешево и сердито была взорвана информационная бомба с нападением четырех «кавказцев» на местного жителя с ребенком в микрорайоне Новых Ватутинках. Поведение гостей столицы конечно вопиющее, но до конца не ясно, как был спровоцирован конфликт, позиционируемый Telegram-командами ГРУ в качестве примера межнационального противостояния, безобразного поведения дегенератов-горцев в мегаполисе и краш-теста системы. Особенно умиляет негодование понаехавшей армянской лимитчицы Симоньян, которая сейчас чилится в Адлере, но призывает русский мир встать на дыбы и показать, кто в Москве хозяин. Пропагандисты помельче мечут стрелы в кавказцев и требуют обезопасить цивилизацию ХХІ века от представителей первобытнообщинного строя. Активно внедряется тезис о необходимости массового лишения гражданства для «тожероссиян» и депортировать их за пределы «великой прекрасной России». Интересно кадыровские «пехотинцы» тоже пройдут зачистку? Может вообще лучше отделить от матери-Руси всякие Дагестаны, Татарстаны и Тывы?

Шумиху ГРУшники подняли такую, что СКР даже переквалифицировал дело со статьи хулиганство в покушение на убийство. Но сбои пошли после того, как выяснилось, что пострадавший русский отец в неладах с законом, а все задержанные «кавказцы» оказались коренными россиянами из Оренбурга, и были рождены от русских матерей. Получается россиянин россиянину – волк, и никакой монолитности «русского мира» не существует. Но под горячую руку, конечно же попадут тысячи гастербайтеров в Москве, ведь уже российские неонацистские группировки готовят массированный реванш.

Последствия игр на национальном вопросе могут быть очень значительными, но ситуативно больше всего страдает команда Собянина. Дефицит рабочих рук на столичных стройках достигает 40%, и текущая эскалация вовсе может заморозить процесс возведения нового жилья, и резкий скачок цен. Шойгу все это только в радость, ведь его мечта это перенести столицу России в Сибирь, а заодно и распилить на этом 7-10 триллионов рублей. Ради этого и Москву не жаль утопить в межнациональных войнах.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».