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В Беларуси зафиксировали шесть новых температурных рекордов

  • 6.11.2021, 8:52
В Беларуси зафиксировали шесть новых температурных рекордов

В «культурной столице» страны обновлен тепловой максимум дня 64-летней давности.

5 ноября в Витебске и еще пяти населенных пунктах были обновлены температурные рекорды, сообщает naviny.online.

В «культурной столице» Беларуси обновлен максимум дня 64-летней давности — 13,3 градуса тепла против 12,8.

На метеостанциях пяти населенных пунктов перекрыты экстремумы, продержавшиеся всего два года. В Березино воздух прогрелся до 14,1 градуса (было 13,2), в Бобруйске — до 14 (13,9), Кличеве — до 13,9 (12,8), Сенно — также до 13,9 (13,1), в Езерище на крайнем севере Витебской области — до 12,7 (12,1).

Повторены рекорды — также 2019 года — в Октябрьском (14,5) и Орше (12,5).

Теплее всего минувшим днем было в Брагине на юге Гомельской области — 15,5 градуса выше нуля (локальный экстремум — 16,5 градуса, с 2013 года). В Минске на максимуме было 11,1 (14,2 в 2019 году).

Абсолютный рекорд для 5 ноября составляет 19 градусов тепла (в 2014 году на метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области).

В ближайшие дни температура понизится, в начале новой недели синоптики не исключают мокрый снег на севере страны.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов заявлял, что ноябрь в этом году ожидается теплее обычного — средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы. Норма составляет от -1°C на северо-востоке до +3°C на юго-западе и западе.

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