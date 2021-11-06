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Победа Байдена: Конгресс США одобрил инфраструктурный законопроект на более чем $1 триллион

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  • 6.11.2021, 8:59
Победа Байдена: Конгресс США одобрил инфраструктурный законопроект на более чем $1 триллион

Это был ключевой вопрос повестки дня американского президента.

Палата представителей США приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму $1,2 триллиона. Это был ключевой вопрос повестки дня американского президента Джо Байдена и причина обсуждений и разногласий между демократами на протяжении нескольких месяцев, пишет CNN.

Масштабный законопроект поддержали 228 законодателей, 206 — голосовали против, в том числе шестеро демократов. Сенат принял его в августе этого года.

Двухпартийный законопроект предусматривает выделение $550 млрд инвестиций в инфраструктуру США, в частности дороги, мосты, общественный транспорт, железные дороги, аэропорты, порты и водные пути. Среди прочего $7,5 млрд пойдут на создание общенациональной сети зарядных устройств для электромобилей, а $65 млрд — на высокоскоростной интернет.

Члены так называемой Прогрессивной фракции Конгресса заявили, что не поддержат законопроект, пока не проголосуют за другой — о социальном обеспечении, который предусматривает $1,75 трлн на инициативы в сферах здравоохранения, образования и изменения климата.

Джо Байден позвонил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы поздравить ее с принятием важного документа об инфраструктуре. Она поблагодарила президента за то, что он помог приблизить это событие к финишной прямой. Теперь Байден должен подписать законопроект в течение нескольких дней.

Как сообщает CNBC, в течение нескольких лет Вашингтон безуспешно пытался принять масштабный законопроект о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, которая испытала еще большее давление из-за экстремальных погодных условий. В Белом доме говорят, что принятие документа может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепи поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

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