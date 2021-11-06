«Поверь в себя — останься дома!»
- 6.11.2021, 9:08
Мощное стихотворение о забастовке в Беларуси.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мощным стихотворением читателя о общенациональной забастовке в Беларуси:
Один рывок! Победа близко!
Довольно жизни разрушать!
На забастовку из-за риска
Лишить себя свобод дышать!
Из-за начальства самодурства,
Из-за отсутствий перспектив,
За экономику без курса
И ежедневный негатив!
За риск без премии остаться,
Порою даже жизнь отдав,
Забастовать пора решаться,
Отвоевать остаток прав!
Пора! Нельзя играть с законом!
Крутить. Вертеть. Перевирать.
Поверь в себя. Останься дома.
Мы в силах это поменять!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих.
По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.