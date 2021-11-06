«Поверь в себя — останься дома!» 6.11.2021, 9:08

Мощное стихотворение о забастовке в Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мощным стихотворением читателя о общенациональной забастовке в Беларуси:

Один рывок! Победа близко!

Довольно жизни разрушать!

На забастовку из-за риска

Лишить себя свобод дышать!

Из-за начальства самодурства,

Из-за отсутствий перспектив,

За экономику без курса

И ежедневный негатив!

За риск без премии остаться,

Порою даже жизнь отдав,

Забастовать пора решаться,

Отвоевать остаток прав!

Пора! Нельзя играть с законом!

Крутить. Вертеть. Перевирать.

Поверь в себя. Останься дома.

Мы в силах это поменять!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих.

По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.