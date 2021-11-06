Ученые раскрыли тайну рисунков на камнях в Стоунхендже 6.11.2021, 9:15

Открытие поможет разобраться в том, как именно мыслили люди, жившие в период неолита.

Таинственные рисунки, которые удалось обнаружить на камнях в районе Стоунхенджа, оказались на самом деле полностью продуманной композицией, созданной во времена неолита. Художник таким образом пытался изобразить то, что он видел вокруг.

Об этом сообщает Mail Online.

Специалисты из Wessex Archeology провели тщательный анализ художественных элементов, созданных много столетий назад. С их помощью древний мастер оформил мемориальные камни, которые расположены в Стоунхендже. Стоит отметить, что данные таблички считаются наиболее яркими примерами доисторической гравюры, которую удавалось встретить в Великобритании.

Во время исследования ученые воспользовались неинвазивной технологией визуализации, которая позволяет преобразовать разного рода отражения. За счет этого было установлено, что рисунки геометрического характера, присутствующие на пластинах, на самом деле являются не просто тщательно продуманной композицией. Художник предварительно просчитал каждую деталь и постарался передать на рисунке как можно лучше все то, что его окружало.

Специалисты рассказывают о том, что современные технологии, которые сегодня активно используются для изучения Стоунхенджа, могут помочь разобраться в том, как именно мыслили люди, жившие в период неолита. Проведенные исследования предоставят информацию относительно того, что для них было важно. Также эксперты рассчитывают в скором времени определить, какая именно стилистика на то время преобладала в искусстве.

Древние камни с рисунками в Стоунхендже были найдены учеными в 1968-2017 годах. Расстояние между ними составляет около пяти километров. Большую часть камней при этом обнаружили в 1968 году, когда проводили расширение трассы А303.

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