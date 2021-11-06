В Pfizer рассказали, как действует «чудо-таблетка» от коронавируса

В Pfizer рассказали, как действует «чудо-таблетка» от коронавируса9
- 6.11.2021, 9:42
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Новое лекарство сокращает количество госпитализаций и смертей почти на 90%.
Компания Pfizer Inc. заявила в пятницу, что ее экспериментальная противовирусная таблетка от COVID-19 сокращает число госпитализаций и смертей почти на 90%.
Об этом пишет Times Of Israel.
В настоящее время все препараты COVID-19, используемые в США, требуют внутривенного введения или инъекции. Таблетки COVID-19 от конкурента Merck уже находятся на рассмотрении в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами после того, как показали высокие первые результаты, а в четверг Великобритания стала первой страной, одобрившей их.
Компания Pfizer заявила, что будет просить FDA и международные регулирующие органы разрешить ее таблетки как можно скорее.