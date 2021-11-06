закрыть
6 ноября 2021, суббота, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Pfizer рассказали, как действует «чудо-таблетка» от коронавируса

9
  • 6.11.2021, 9:42
  • 7,540
В Pfizer рассказали, как действует «чудо-таблетка» от коронавируса

Новое лекарство сокращает количество госпитализаций и смертей почти на 90%.

Компания Pfizer Inc. заявила в пятницу, что ее экспериментальная противовирусная таблетка от COVID-19 сокращает число госпитализаций и смертей почти на 90%.

Об этом пишет Times Of Israel.

В настоящее время все препараты COVID-19, используемые в США, требуют внутривенного введения или инъекции. Таблетки COVID-19 от конкурента Merck уже находятся на рассмотрении в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами после того, как показали высокие первые результаты, а в четверг Великобритания стала первой страной, одобрившей их.

Компания Pfizer заявила, что будет просить FDA и международные регулирующие органы разрешить ее таблетки как можно скорее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко