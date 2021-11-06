Белорусы остаются дома уже шестой день

Белорусы остаются дома уже шестой день1
- 6.11.2021, 10:10
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Национальная забастовка набирает обороты.
Белорусы остаются дома шестой день подряд.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал новые фото, присланные в редакцию участниками общенациональной стачки.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.