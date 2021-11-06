До $ 61 тысячи: как выглядит топ недорогих «двушек» в Минске, где сразу можно сразу жить 5 6.11.2021, 10:28

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Некоторые квартиры находятся возле метро.

Журналисты realt.by подобрали дешевые столичные двушки, при покупке которых не нужно никаких вложений в обустройство. Их стоимость не превышает $ 61 тысячу, а некоторые квартиры находятся возле метро.

На ул. Брилевская (Институт культуры)

Двухкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Брилевская, 11. Площадь составляет 32,5 квадратных метров (жилая — 21, кухня — 5). Находится она на первом этаже кирпичной четырехэтажки. Год постройки дома — 1958-й.

Квартира готова к проживанию. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Напольное покрытие — ламинат и плитка, натяжной потолок, межкомнатные двери из массива и МФД. Есть шкаф-купе, встроенная кухня с техникой — варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник. В совмещенном санузле — стиральная машина. Есть подвал.

— Развитая инфраструктура района. Здесь есть все для комфортной жизни. В пешей доступности от дома детские сады, школы, гимназия № 56, детская и взрослая поликлиники, почта, отделения банков, культурно-спортивный центр с бассейном, множество магазинов, гипермаркеты, — пишут в объявлении.

До станции метро «Институт культуры» одна остановка на общественном транспорте, до станции «Ковальская слобода» — две остановки.

Цена: $ 51 500.

На ул. Щербакова (Тракторный завод)

В доме по адресу улица Щербакова, 27 продается двухкомнатная квартира площадью 46 «квадратов» (жилая — 33, кухня — 6,5). Квартира расположена на пятом этаже пятиэтажного панельного дома, построенного в 1964 году.

В квартире установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. Напольное покрытие в жилых комнатах — ламинат, в кухне и в совмещенном санузле — плитка. Есть застекленный балкон, подвал.

Дом имеет удобное расположение. Это тихий и спокойный район. До станции метро «Тракторный завод» около 10 минут пешком, до ближайшей остановки общественного транспорта — 1 минута. В непосредственной близости находится парк с рекой. Рядом с домом магазины, банки, аптеки, несколько детских садов, школ, поликлиника, спортцентр.

Цена: $ 52 490.

На ул. Пуховичская (Лошица)

Двушка площадью 42 квадратных метра (жилая — 27, кухня — 6) продается в доме по адресу улица Пуховическая, 12. Кирпичная трехэтажка построена в 1960 году. Квартира располагается на втором этаже.

Как сказано в объявлении, квартира не требует дополнительных вложений. Здесь установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. Напольное покрытие — ламинат, в совмещенном санузле — плитка. Есть мебель, встроенные шкафы.

Расположен дом в тихой и зеленой зоне. Хорошо развиты инфраструктура и транспортное сообщение. В шаговой доступности множество детских садов, школ, поликлиника, больница, магазины. До центра города ходит прямой общественный транспорт.

Цена: $ 59 900.

На пр-те Независимости (Восток)

На первом высоком этаже в доме по адресу проспект Независимости, 153/2 продается двухкомнатная квартира. Ее общая площадь — 38 «квадратов», жилая — 23, кухня — 6. Панельная пятиэтажка построена в 1969 году. В доме сделан капремонт — заменены электрические счетчики, трубы.

— Свежий, современный ремонт. Удобный совмещенный санузел. Новая кухня с техникой и три встроенных шкафа. В кухне установлена система теплый пол. Есть встроенный фильтр для воды. Окна с двухкамерными стеклопакетами, качественные межкомнатные и входные двери. Стена в коридоре квартиры звукоизолирована от подъезда, — так описывают квартиру в объявлении.

Все окна квартиры выходят на зеленую зону. Дом расположен в тихом дворе рядом с проспектом. Станция метро «Восток» в 250 метрах от дома. Возле дома школы, детские сады, магазины, торговый центр.

Цена: $ 61 900.

На ул. Люксембург (Грушевка)

Двушка продается на четвертом этаже в кирпичной четырехэтажки по адресу улица Люксембург, 107. Общая площадь квартиры — 43 квадратных метра (жилая — 31, кухня — 5). Год постройки дома — 1959-й. В 2017 году сделан косметический ремонт подъезда.

Квартира с современным качественным ремонтом. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, напольное покрытие — ламинат, в совмещенном санузле плитка, межкомнатные двери — экошпон. Имеется встроенная кухня с бытовой техникой: газовая варочная панель, духовой шкаф, вытяжка. Обустроена небольшая гардеробная. Есть балкон, а также подвал для личных нужд.

В самом доме находится аптека и продуктовый магазин. В непосредственной близости — поликлиника, магазины, детские сады, школы, банк, сквер. До станции метро «Грушевка» пешком 5−7 минут.

Цена: $ 55 000.

На ул. Ольшевского (м. Пушкинская)

Двухкомнатная квартира площадью 42 квадратных метра (жилая — 25,5, кухня — 6) продается в доме по адресу улица Ольшевского, 37/2. Она расположена на третьем этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1965 году.

В квартире установлены стеклопакеты, счетчики на воду, металлическая входная дверь. Сделан свежий ремонт. Напольное покрытие — ламинат, в совмещенном санузле — плитка. В гостиной — натяжные потолки. Есть балкон и подвал.

В шаговой доступности множество торговых объектов, отделение банка, детский сад, гимназия, парк. До станции метро «Пушкинская» 10 минут пешком.

Цена: $ 57 000 с торгом.

На ул. Кольцова (Зеленый луг)

В пятиэтажке по адресу улица Кольцова, 58−1 продается двушка площадью 56 квадратных метров (жилая — 36, кухня — 6). Она находится на первом этаже. Дом построен в 1969 году.

— В квартире сделан приятный и качественный ремонт. Натяжной потолок на кухне и в прихожей, в комнатах потолок побелен. Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери. Раздельный санузел облицован плиткой. Входная дверь — металлическая. На полу ламинат. Везде широкие, большие окна, которые делают квартиру светлой и просторной, — пишут в объявлении. Есть застекленный балкон.

Возле дома расположены детские сады, школа, детская и взрослая поликлиники, магазины. Рядом парк водохранилищем и пляжем. Также по близости остановки общественного транспорта, на котором можно без пересадок добраться до центра города.

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