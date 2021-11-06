Экономист: Выплаты по внешнему долгу Беларуси делать из бюджета практически нереально 1 6.11.2021, 10:44

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Финансовая система страны оказалась на грани дефолта.

Как обстоят дела с внешним долгом Беларуси? Об этом «Филину» рассказал экономист Лев Львовский.

— В 2021 году у нас действительно все выглядит довольно стабильно и спокойно. Однако, начиная со следующего года, властям опять нужно будет ежегодно выплачивать несколько миллиардов долларов внешнего долга по расписанию.

Технически выплатить эту сумму в 2022 году Беларусь сможет без всяких займов: у нас есть 7 млрд. золотовалютного резерва. Но конечно же, так делать нельзя. Да и власти, скорее всего, не будут, поскольку это очень значимое уменьшение ЗВР, от которого может пострадать стабильность всей системы.

Формально прямо сейчас никакого разрешения вопроса о внешнем долге на 2022 год нет. Без дополнительных кредитов закрыть этот вопрос будет довольно проблематично.

Власти постоянно ведут переговоры с Россией именно по вопросу дополнительного долга. Звучит цифра в 3,5 млрд. долларов, только вот пока восточная страна-соседка не соглашается выдавать новые кредиты.

Тем не менее, разговоры об этом не стихают. И вот если Россия сама или через Евразийский банк даст белорусскому режиму эти деньги — проблема долга опять нас не коснется и будет отложена еще минимум на год.

Если коротко, то государственный внешний долг сейчас живет в такой системе: для того, чтобы его выплатить, нужно брать новые кредиты. Сам бюджет на 2022-й запланирован с дефицитом, поэтому из его доходов такую крупную сумму выплатить будет практически нереально.

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