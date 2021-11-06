Танки Путина под Ельней: на что подписался Лукашенко 5 6.11.2021, 11:03

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Мнение эксперта.

Путин и Лукашенко на этой неделе виртуально встретились и утвердили 28 программ «союзного государства».

Они касаются экономики, развития сотрудничества в нефтегазовой, химической, авиационной областях, а также интеграции валютных систем двух стран. В общем, Россия навязывает Беларуси свою валюту, платежные системы и налоги, считает украинский журналист Иван Яковина.

Конкретики о подписанных программах ни один, ни другой авторитарные правители не говорят. Особенно молчит Лукашенко. Поскольку знает, что белорусы снова выйдут на акции протеста, если поймут, о чем эти соглашения. Ведь речь идет о том, что Лукашенко продает Родину. Он сам это чувствует: когда эти документы подписывал, то фразу такую сказал: «Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем «высшим госсоветом». Подписываю. Я вижу, ваша подпись (президента России Владимира Путина) под декретом стоит, всех членов ВГС. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я».

То есть, Лукашенко понимает, что отвечать придется.

Подписали они эти документы не на личной встрече, а по видеосвязи. Путин отправился в оккупированный Севастополь на День народного единства, который отмечается 4 ноября. Лукашенко не захотел сделать Путину приятное и приехать на подписание этих документов в Севастополь, понимая, что тем самым он окончательно противопоставит себя всему мировому сообществу. Кстати, я просто не знаю, в какие передряги должен попасть Лукашенко, чтобы он таки подчинился желанию Путина и навестил Крым или Севастополь.

Так вот, что же они подписывали? Помимо всего вышеупомянутого, подписали общую обновленную военную доктрину. Что в ней — не сообщается, однако Путин сказал, что они будут формировать «атмосферу стабильности и спокойствия на внешних границах и усиливать региональную группировку войск «союзного государства».

Путину Беларусь нужна как плацдарм, с которого можно напасть на Украину

Я уже много раз говорил, что Путину Беларусь не очень нужна как таковая, но нужна как плацдарм, с которого можно напасть на Украину. Как я понял, они с Лукашенко сошлись на том, что тот будет в своей стране контролировать полицию, КГБ и всякие органы безопасности, а под российский аутсорс отдает белорусскую армию, чтобы она использовалась для дальнейшего нападения на Украину.

Если вы помните, издания The Washington Post и Politico сообщали, что Россия переправляет новые танки на военную базу под городом Ельня (это Смоленская область, ближе к границам Беларуси). Думаю, что в Ельне будут собираться войска и переправляться в Беларусь, поближе к границе с Украиной — в Гомельскую область.

Не сомневаюсь, что что-то подобное они там стараются замутить. Ну и кроме всего прочего все эти переброски войск угрожают и Польше, государствам Балтии.

В Ельне формируется танковая дивизия, которая будет включена в эту общую региональную группировку войск «союзного государства». Куда поедет эта дивизия — остается только гадать. Я предполагаю, что они готовят ее для нападения на Украину.

Напомним, что после того, как 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией, «Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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