Выяснилось, на какую вакцину от коронавируса из уже существующих будет похожа белорусская 11 6.11.2021, 11:16

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Речь идет не о «Спутнике V».

На начальном этапе создания из клеток вируса разработчики выделяли уханьский вариант

Белорусская вакцина станет аналогом китайской Vero Cell, рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон, сообщает the-village.me.

«Фактически беларуская вакцина станет аналогом (китайской) Vero Cell. Она содержит полный состав антигенов, то есть всю вирусную оболочку, включающую не только S-белок, но и N-белок (не представленный в «Спутнике V»)», — сказал Семижон.

По его словам, вакцина будет полностью соответствовать вирусной структуре — в этом ее особенность. На начальном этапе создания вакцины из клеток вируса разработчики выделяли уханьский вариант, затем европейский. Потом ученые культивировали британский штамм, сейчас активно работают с дельта-штаммом, который сейчас доминирует в Беларуси.

«Сейчас полученный инактивированный препарат варианта «дельта» сконцентрирован, очищен и готов к использованию в качестве кандидатного варианта для создания вакцины», — уточнил Семижон.

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