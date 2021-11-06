Представитель стачкома ОАО «Беларуськалий»: В перспективе и вовсе все будет продано в Россию 6.11.2021, 11:29

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Пока еще можно изменить ситуацию и спасти страну.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поделился мнением представителя стачкома ОАО «Беларуськалий»:

— Работники ОАО «Беларуськалий», вы не глупые люди, вы все понимаете и видите. У вас нет сомнений по поводу того, что нужно что-то менять, вы знаете прекрасно, что вас не устраивает и как сделать чтобы работало все лучше. Но для большинства руководителей мы — тупое быдло, которое можно обманывать и заставлять делать то, что не входит в ваши трудовые обязанности.

Я это знаю и не понаслышке, я это знаю по себе. Сам, работая в цеху, был вынужден косить траву и белить бордюры в связи с приездом какого-нибудь чиновника. Меня, так же как и вас, заставляли срочно убегать на любое рабочее место, лишь бы во время «внезапной» проверки нас не заметили так называемые «проверяльщики». Я так же, как и вы, помогал мастеру и начальнику прятать то, что уже давно должно быть списано, и не важно, что без него работать будет сложнее: руководство сказало списать, а это значит, что его не должно быть.

Я так же, как и вы, прошел через весь абсурд горе-руководителей. И я так же, как и вы знаю, чем чревато наше молчание и бездействие. Служба безопасности провела огромную работу по выявлению инакомыслия, на всех уже составлены дела, и если ты, не дай Бог, поставил «лайк» под бчб-флагом, то карьерных перспектив у тебя больше нет. А в условиях оптимизации, людей будут просто выбрасывать на улицу. А в перспективе и вовсе все будет продано в Россию. Этот вариант не устроит никого, ни «ябатек», ни тех, у кого «хата с краю» и даже «русскомирных», под ударом будут все. Бизнесу не важно, кого сокращать. Им важны цифры прибыли.

Беларусы, я призываю вас проснуться, все еще возможно поменять, все в наших руках. Спасите нашу страну. Оставайтесь дома.

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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