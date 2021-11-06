Восемь человек погибли в давке на выступлении Трэвиса Скотта в Техасе 6.11.2021, 11:32

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Зрители хотели быть ближе к кумиру.

Восемь человек погибли и еще несколько пострадали на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию. Отмечается, что трагедия произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Точная причина произошедшего неизвестна, однако, по данным издания, на мероприятии была давка. Сам исполнитель несколько раз останавливал выступление, когда замечал около сцены фанатов, попавших в беду. Он интересовался, все ли с ними в порядке, и просил помочь им выбраться из толпы. К пострадавшим также подъезжала скорая помощь.

Как сообщает издание, выступление Скотта началось в 21:00 по местному времени, люди стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося травмы, некоторые начали терять сознание. Трагедия с несколькими жертвами произошла около 21:40. Было госпитализировано 17 человек, из которых 11 — в очень тяжелом состоянии. А еще более 300 человек получили медицинскую помощь на месте.

Уточняется, что всего на двухдневный фестиваль приехало 50 тысяч человек, однако после произошедшего второй день мероприятия отменили.

Отметим, что это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек, зрители были госпитализированы с травмами ног.

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