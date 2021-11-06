Завсегдатаи ТЦ: что нелегальные мигранты постят в соцсетях про Минск 1 6.11.2021, 12:13

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В белорусской столице — небывалое нашествие нелегалов.

В Беларуси сейчас находится несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые вообще не об этом мечтали. Некоторые из них неделями живут в приграничных лесах, другие — возвращаются с границы в Минск.

Но даже если нелегальное путешествие через Беларусь в Европу заканчивается успехом, каждый беженец проводит в Минске от 1 до 5 дней.

The Villlage Беларусь изучил соцсети нелегальных мигрантов, побывавших в Беларуси, и выяснил, что они успевают узнать о Минске, пока находятся здесь, и что будут рассказывать о своих беларуских «каникулах» друзьям.

Приземлившись в минском аэропорту, некоторые мигранты там же и остаются на несколько дней до трансфера на границу, а другие — едут заселяться в гостиницу и знакомиться с беларуской столицей.

«Туристическая программа» зависит от стоимости «тура». По информации немецких властей, которым удалось в деталях восстановить весь маршрут движения мигрантов через Беларусь, «путевка» стоит от 4 до 12 тысяч долларов.

Минск глазами мигранта, путешествующего по «эконом-программе», выглядит примерно так:

Мигранты, путешествующие с заездом в минскую гостиницу, как правило, до «трансфера» к границе проводят в городе около трех дней. Главной «мигрантской» локацией в Минске, судя по соцсетям самих мигрантов и рассказам минчан, стал проспект Победителей, что даже немного иронично. Год назад этот район был одним из главных минских протестных центров — по проспекту ходили десятки тысяч беларусов с бчб-флагами в руках, а силовики все старались эту территорию себе обратно отвоевать. А сейчас на Немиге, у ТЦ Galleria (и внутри него) и даже у «священной» стелы бродят десятки (а может и сотни) мигрантов, которых любезно пригласили беларуские власти. Ни те, ни другие, вероятно, не ожидали, что иностранные гости тут задержаться и станут новой потенциальной протестной силой.

О своих приключениях в Беларуси и на границе мигранты рассказывают в TikTok и на YouTube. Причем некоторые завели аккаунт специально под поездку — их TikTok напоминает онлайн-дневник для родных: «Мама, я в минском аэропорту», «Мама, уже на границе, правда, застрял, но шапку надел».

Трэвел-хроники побега в Европу через Беларусь тех, кто приехал по «вип-путевке», более содержательные. Правда, далеко не все со счастливым концом. Судя по постам, TikTok-пользователь @o2iic после нескольких неудачных попыток прорваться через границу в Европу, вернулся обратно в свою страну — последний его пост от 17 октября отмечен тегом #Турция-Ирак-Кувейт-Египет -Сирия. Если o2iic опубликовал свои посты по мере того, как развивалась его трэвел-история, то он трижды возвращался в Минск с беларуско-литовской границы, первая попытка прорваться через которую состоялась 1 августа.

Кроме приграничных беларуских деревень и автострад, o2iic за это время снял с нескольких ракурсах и опубликовал единственное место в Минске — набережную Свислочи у Немиги. Этот пейзаж встречается в соцсетях и у других мигрантов. Если кто-то из них однажды напишет «Гид для беженца по Минску», похоже, там по-любому будет Троицкое предместье и дом Чижа.

Выглядит так, что пользователь AZAR24 тоже не смог прорваться через литовскую границу. В середине сентября он опубликовал видео с границы, потом сделал несколько постов про Минск, а 4 дня назад в его аккаунте появилось видео, сделанное, судя по тегам, в Ираке. Что успел увидеть в Минске Азар? Вы уже знаете ответ — Немигу и Дом Чижа.

У другого пользователя @Ashko_surchy (пока) нет публикаций с границы, поэтому отнести его к нелегальным мигрантам с уверенностью нельзя. Однако в Минске, судя по фото, Ashko побывал у всех уже классических мигрантских достопримечательной в Минске — гостиница «Беларусь», торговый центр Galleria и набережная с видом на что? Верно, на дом Чижа.

Mohamad Alkadree сейчас уже в Германии, а до этого провел в Минске вместе со своими друзьями как минимум три веселых дня — пел песни на проспекте Победителей, брал интервью у случайных беларусов и пил капучино в неопознанной нами кофейне.

Похоже, остановился Мохамед в гостинице Юбилейной, но, в отличие от большинства других своих товарищей, успел увидеть не только проспект Победителей, но и торговый центр «Корона Сити» на Денисовской. Странный выбор места для прогулок, возможно, подумали вы, но для мигрантов, как оказывается, ничуть не странный — если у иностранного гостя с Востока есть посты про Минск, почти всегда там есть видео из торгового центра. «Не снял видос из торгового центра, значит не был в Беларуси», — возможно, так у них говорят.

Судя по TikTok, знакомство еще одной категории «иностранных гостей» с Минском ограничивается видом из номера гостиницы.

Но есть и те, кто берет в аренду авто или такси и знакомится с Минском более детально:

А это видео нагляднее других показывает, что проспект Победителей вынужденно превращается в главный хаб мигрантов:

Еще одна точка мигрантской «экскурсионной» программы в Минске — базар. Мы не смогли точно идентифицировать, на каком именно рынке происходят события на этом видео, но похоже на Ждановичи. На видео ребята примеряют резиновые сапоги и пытаются что-то объяснить продавцу, а тот отвечает: «Ну так давай бабки!».

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