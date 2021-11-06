Трубовая повинность Виталий Портников, «Грани.ру»

6.11.2021, 12:19

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Весь зимний сезон «Газпром» вынужден будет прибегать к услугам украинской газотранспортной системы.

Агенство Bloomberg утверждает, что сертификация нового российского газопровода «Северный поток - 2» может затянуться до весны. Федеральное сетевое агентство Германии должно принять решение о сертификации газопровода до 8 января следующего года и обратиться в Европейскую комиссию, где вопрос может изучаться до четырех месяцев. Таким образом, конечная дата сертификации «Северного потока - 2» – 8 мая 2022 года. Весь зимний сезон «Газпром» вынужден будет прибегать к услугам украинской газотранспортной системы - той самой, которая, по утверждению Владимира Путина, «лопнет», если увеличить поставки, пишет сайт «Грани.ру»

На первый взгляд, это обстоятельство не имеет особого значения, так как транзитный контракт между «Газпромом» и Украиной и так действует до 2024 года и у российских энергетиков должна быть заинтересованность поставлять газ по уже оплаченному маршруту. Но это работает, если придерживаться энергетической, а не политической логики. После подписания «Газпромом» контракта на поставки сырья в Венгрию в обход Украины российская компания немедленно прекратила поставлять газ в эту страну по украинской ГТС - хотя аккуратно исполняет свои обязательства по оплате транзита.

Может возникнуть вопрос: зачем это «Газпрому»? А затем, чтобы Украина больше платила за газ. «Нафтогаз Украины» закупает сырье на европейских рынках, но не доставляет его в Украину физически, а пользуется - вернее, пользовался - газом, который шел в сторону Венгрии. А Венгрия между тем использовала газ, который для себя закупала Украина, и обе страны экономили на стоимости доставки. Теперь эта возможность для Украины закрыта, и в Киеве перестраивают логистику доставки сырья. И это - дополнительная проблема в условиях, когда в стране не хватает угля, Россия отказывается от его поставок и от поставок электроэнергии, а реакторы украинских АЭС все еще находятся на ремонте. То есть идея была не просто добиться перевода закупаемого Венгрией газа в другую трубу, но еще и устроить Украине настоящий «идеальный шторм».

Промедление с сертификацией «Северного потока - 2» не позволит Москве в ближайшие месяцы осуществить этот грандиозный план похорон украинской энергетики. Тем более что пока что нет оснований считать, что европейцы обязательно пойдут навстречу планам «Газпрома» и согласятся разрешить использовать газопровод на все 100 процентов. Но даже если «Северный поток - 2» будут использовать лишь частично, можно представить - на венгерском примере - как будут действовать в Москве.

Странам, которые сейчас покупают сырье у «Газпрома» и получают его через украинскую трубу, будут предлагать долгосрочные контракты и ценовые преференции, но с одним «небольшим» условием - получать газ из «Северного потока - 2» или «Турецкого потока». Собственно, ради этой простой спецоперации и «разогревались» цены на европейском рынке и демонстрировалось, как надежен трубопроводный газ. И все это - под постоянно повторяющиеся заявления: как только начнет работать «Северный поток - 2», цены сразу же пойдут вниз.

Но когда в Москве окончательно убедились, что шантаж не срабатывает и что даже в условиях паники на спотовом рынке Германия и Евросоюз соблюдают установленные законодательством процедуры сертификации, оказалось, что «Газпром» «не заинтересован» в высоких ценах на газ на европейском рынке, а Путин лично отдал распоряжение о закачке газа в полупустые европейские хранилища.

Это означает, что операция по уничтожению украинской газотранспортной системы пока что отложена. Но - не отменена.

Виталий Портников, «Грани.ру»

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