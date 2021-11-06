«Их не останавливают ни навесные, ни гаражные замки» 1 6.11.2021, 12:24

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Почему в минской Малиновке перестали работать лифты?

В Малиновке объявились серийные расхитители подвалов. Неизвестных интересуют не лампочки с сантехническими трубами, а кабели, от которых питаются лифты многоэтажек. Жители района, периодически остающиеся без сообщения между этажами, рассказали нам всего о нескольких случаях, но на самом деле эпизодов с кабелями было гораздо больше. Вот какую статистику приводит Жилищно-коммунальное хозяйство №1 Московского района, пишет сайт Onliner.

Оказывается, за период с июня по ноябрь этого года произошло 14(!) случаев хищения кабелей. 10 из них — в октябре.

— По факту каждого хищения вызываются представители правоохранительных органов, направляются письменные обращения в городские отделения милиции Московского района с приложением справок о стоимости похищенного оборудования и смет на восстановление работоспособности лифтов. На каждое письменное обращение получены ответы из ГОМ 1 и ГОМ 2 о принятых мерах по установлению лиц, совершивших хищение кабеля, — комментируют коммунальщики.

Сотрудники ЖКХ Московского района также отмечают, что все многоэтажки оборудованы металлическими дверями, на которых установлены замки. Но их — замки — вероломно взламывают, что подтверждается результатами расследований.

— Лиц, совершающих хищения кабеля, не останавливают ни навесные, ни гаражные замки, — констатируют коммунальщики.

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