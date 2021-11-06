Эксперт рассказал, как кризис ударит по зарплатам и пенсиям белорусов 6.11.2021, 12:52

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Власти потеряли контроль над инфляцией.

Что ждет простых белорусов с наступлением экономического кризиса? На этот и другие вопросы независимый экономист ответил Сергей Чалый. «Салiдарнасць» приводит несколько моментов.

Эксперт напомнил, что белорусы не раз сталкивались с экономическими трудностями, из последних примеров — длительный экономический спад в 2015-2016 годах. И то, что ждет обычных людей, будет очень похоже на предыдущие истории.

— Сейчас ситуация максируется сверхблагоприятной внешней экономической конъюнктурой. Но на самом деле, что важно иметь ввиду, этот кризис абсолютно рукотворный. Он начался, как кризис легитимности как изнутри, так и снаружи. Мы имеем полноценную потребительскую рецессию внутри страны, — отметил Чалый.

Отсутствие внешней легитимности закрыло для страны рынки капитала, за исключением России, превратившейся в кредитора последней инстанции.

Пр этом, проблема внешнего долга никуда не делать, деньги нужно находить. Речь идет об изъятии необходимых средств из экономики, что еще больше подавляет экономическую активность внутри страны.

— Это такой парадоксальный кризис, когда, вроде бы, благоприятные цифры внешние маскируют абсолютно ненормальную ситуацию внутри, — отмечает Чалый.

По его мнению, такое положение вещей осознается экономическими властями, они пытаются влиять на ситуацию. Но все их попытки будут обречены, пока не разрешится главная проблема:

— Пока не появится доверие инвесторов внутри страны, внешних инвесторов к проводимой политике, пока люди не перестанут бояться за свои доходы и свои сбережения, а многие уже не доверяют банковской системе, этот кризис не может закончится каким-то другим способом, кроме как решением проблемы внутренней и внешней легитимности.

На вопрос, как простому белорусу заметить наступление экономического кризиса, эксперт ответил, что одним из индикторов, заметных для всех, является рост цен — вопреки всем попыткам властей этот рост остановить.

— Любые попытки ограничивать инфляцию, особенно на потребительские товары, которые прежде всего заметны людям, приводят к товарному дефициту. И потом приходится либо снова повышать цены, иначе эти товары пропадают с рынка, либо задействовать иные способы. Например, из продажи пропадает обычный хлеб и вместо его появляется необычный, который стоит дороже.

Эксперт считает, что для рядовых граждан рост потребительских цен сегодня — одна из основных проблем.

Сложность ситуации в том, подчеркивает Чалый, что нормальные способы замедления цен сегодня фактически недоступны для властей:

— Любое поднятие ставок, как это делалось раньше, моментально приведет к ухудшению финансового состояния предприятий, соответственно, их доходов. И доходов их работников. Самая большая проблема в том, что в реальном выражении доходы людей либо не растут, либо уже снижаются последние два месяца. А для отдельных категорий, для бюджетников они и в натуральном выражении, в рублях, начинают снижаться. И это только начало.

Что будет с пенсиями, как на них отражается кризис?

Чалый напомнил о негласном социальном стандарте, согласно которому средние пенсии должны составлять не менее 40% от средней зарплаты в экономике.

— На самом деле этот процент никогда не был выдержан и раньше, в хорошие годы. И все сложнее его выдерживать сейчас. Увеличения размера пенсий ждать не приходится.

В такой ситуации властям остается только хвастаться тем, что пенсии в Беларуси выдаются вовремя.

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