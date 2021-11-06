Россию снова обошли на повороте Телеграм-канал «Серпом По»

6.11.2021, 12:59

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В таком случае россиянам надо равняться на обитателя бункера.

И снова Россию обошли на повороте. Вчера британские власти объявили об одобрении первого антивирусного препарата против ковида – таблеток Молнупиравир, которые можно принимать дома. Сегодня компания Pfizer заявила о создании антиковидной таблетки Паксловид и, по разрешению американского регулятора FDA, собирается досрочно завершить клинические исследования и подавать документы на регистрацию.

Оба препарата – и Молнупиравир, и Паксловид – предназначены для больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, избыточным весом, пожилого возраста и т.п. на ранней стадии заболевания с симптомами средней и легкой тяжести.

Pfizer уверяет, что промежуточный анализ показал снижение риска госпитализации или смерти от COVID-19 на 89% у пациентов, принимавших Паксловид, по сравнению с теми, кому дали плацебо.

Молнупиравир изначально разрабатывался против гриппа, но британцы провели клинические испытания на 775 пациентах и получили подтверждение эффективности его использования при первых симптомах ковида.

В РФ еще год назад были зарегистрированы и применяются три препарата против ковида – «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир», созданные на основе японского лекарства против гриппа фавипиравир. Исследований об эффективности применения этих таблеток нет. Сами японцы от использования фавипиравира для лечения от Covid-19 отказались из-за его неэффективности.

В октябре Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию МИР-19, препарата, который также будет применяться при первых симптомах ковида в виде спрея для носа или ингаляций. МИР-19 прошел 2 фазы клинических испытаний, его регистрация ожидается в декабре. Чуть не успели, чтобы препарат «МИР», как вакцина «Спутник», был провозглашен первым в мире.

Но обычным людям все равно, кто первый. И кто бы ни изобрел по-настоящему эффективный препарат, подавляющий COVID-19 на ранних стадиях, этому можно только радоваться и желать его скорейшего распространения по всему миру.

Пока же по всему миру власти зациклились на вакцинации. Во Франции планируют сделать для отдельных групп населения обязательной и ревакцинацию. В России готовы бороться с альтернативным мнением врачей о вакцинации с помощью прокуратуры. В то время как из-за нежелания прививаться начали увольняться уже не только сотрудники сферы обслуживания, но и медики . А во Французской Полинезии по той же причине уволили целого вице-президента, чтоб не подавал дурного примера гражданам.

В таком случае россиянам надо равняться на президента Путина: ни разу не появился на публике в маске, якобы вакцинировался, при этом почти два года фактически сидит в бункере.

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