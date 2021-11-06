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Мигранты рассказали Euronews, как белорусские пограничники их избивали и отправляли в Польшу

  • 6.11.2021, 13:10
Мигранты рассказали Euronews, как белорусские пограничники их избивали и отправляли в Польшу

Сирийцы провели несколько дней в лесах и болотах.

Мигранты, которые вынуждены жить в лесу, рассказали, как над ними издевались белорусские пограничники. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что возле польско-белорусской границы установлен блокпост, чтобы перекрыть путь тысячам мигрантов, пытающимся попасть в ЕС. Однако некоторым это все же удается.

«Эти сирийцы провели несколько дней в лесах и болотах, прежде чем смогли выбраться из запретной зоны. Один из них серьезно пострадал. Сирийцы обвиняют в этом белорусских солдат», — говорится в сюжете.

«Они били нас и повторяли: «Отправляйтесь в Польшу!» Если бы нас, сирийцев, не использовали, чтобы оказать давление, нас не впустили бы Беларусь», — рассказал один из беженцев.

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