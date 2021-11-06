Жители Зеленого Луга заявили о готовности защищать Беларусь
- 6.11.2021, 13:18
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Минчане вышли на акцию против изменника Родины.
Партизаны Зеленого Луга вышли на акцию против «интеграции», сообщает телеграм-канал «Менск разам!».
«Мы – свободные белорусы, и мы будем противостоять любым попыткам уничтожения независимости нашего отечества!», – заявили участники акции.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.