Шеф-повар королевы Великобритании раскрыл секрет приготовления идеального мяса 6.11.2021, 13:29

Обладатель звезды «Мишлен» назвал лучшие рецепты блюд из утки, говядины и свинины.

До Рождества осталось меньше двух месяцев, и витрины супермаркетов уже заполнены продуктами к праздничным выходным. Вы уже подумали, какие блюда вы поставите на стол в Рождество и как вы будете их готовить?

Обладатель звезды «Мишлен», шеф-повар, отвечающий за развитие в британской компании Farmison & Co, и бывший руководитель кухни королевы Великобритании Джефф Бейкер (Jeff Baker) поделился рецептами своих любимых мясных блюд, которыми можно угостить родных и друзей на Рождество. Джефф утверждает, что в качестве основного блюда на рождественском столе отлично подойдут четыре вида мяса: утка, свинина, говядина и оленина.

В беседе с Express.co.uk Джефф поделился своими секретами того, как вкусно приготовить различные виды мяса (перевод — inosmi.ru).

Бывший шеф-повар королевы рассказал, как наилучшим образом приготовить основные блюда рождественского стола и с какими вкусами их сочетать.

Утка

Хотя утка обычно ассоциируется с блинчиками, соевым соусом и вкусами Пекина, она может стать прекрасным основным блюдом рождественского стола.

«Утка всегда получается сочной, и у нее насыщенный вкус — именно такие блюда вы привыкли видеть на рождественском столе», — сказал Джефф.

«Если утку запечь целиком и как следует глазировать, получится отличное основное блюдо на Рождество».

«Если в этом году вы сделаете выбор в пользу утки, я рекомендовал бы вам подавать ее фруктовыми и ореховыми вкусами — в идеале со сливовыми пуддингом, сладкими каштанами и хрустящим жареным картофелем».

Шеф-повар добавил, что ключом к приготовлению утки является правильная подготовка птицы, и что, прежде чем запекать ее, необходимо принять во внимание ее вес.

«После того как вы взвесили утку, обязательно проткните кожу птицы в разных местах, обдайте ее кипятком — потребуется примерно один литр, — а затем поместите ее в холодильник на ночь, чтобы она как следует просохла», — объяснил он.

«Перед тем как начать жарить утку, аккуратно натрите тушку смесью растительного масла и морской соли и оставьте ее на некоторое время, чтобы она согрелась до комнатной температуры».

«Чтобы утка получилась особенно вкусной, положите ее грудкой вверх на большой противень с толстым дном на подушку из нарезанного лука, моркови и зеленых яблок».

«Сочетание ароматов и вкусов овощей и фруктов прекрасно дополнит вкус утиного мяса».

Свинина

В сочетании с зимними фруктами «сочное свиное филе может сделать ваш рождественский обед по-настоящему незабываемым», как сказал Джефф.

«Пропитанный фруктовыми ароматами, насыщенный вкус качественной свиной вырезки раскрывается еще ярче, создавая по-настоящему изысканное сочетание. Я бы рекомендовал подавать свинину с сезонными видами капусты, жареным картофелем и, конечно же, яблочным соусом».

По словам Джеффа, главный секрет приготовления свинины заключается в том, чтобы заранее натереть кусок мяса морской солью.

«Чтобы вкус был еще насыщеннее, положите мясо на противень жировой прослойкой вверх на овощную подушку — обычно это лук, сельдерей и морковь. Запекайте в центре духовки примерно 20 минут при температуре 230 градусов по Цельсию».

«После этого убавьте температуру до 160 градусов и оставьте мясо в духовке еще на 20 минут, чтобы температура внутри куска мяска достигла 65 градусов».

«В конце вновь увеличьте температуру до 230 градусов и запекайте мясо еще 15 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка».

«Перед тем как нарезать мясо на куски, оставьте его отдохнуть минимум на 30 минут».

Говядина

Если вы не хотите подавать говядину на Рождество, она может стать отличным основным блюдом в «день рождественских подарков».

«В сочетании с правильными ароматами и вкусами, аппетитная говяжья вырезка, несомненно, станет замечательным угощеньям для ваших гостей», — сказал Джефф.

«Чтобы добиться насыщенного, сладковатого вкуса, я предлагаю добавить чеснок и бальзамический уксус».

«Вы даже можете отказаться от традиционного жареного картофеля и сделать выбор в пользу картофельного гратена, жареного лука-шалота и густого соуса на основе красного вина».

Бывший шеф-повар королевы добавил: «Чтобы приготовить кусок говядины к Рождеству, вам понадобится большой противень с толстым дном».

«Подготовьте подушку из крупно нарезанных овощей — лука, корневого сельдерея и моркови, — а также лаврового листа и веточек тимьяна. Не забудьте про черный перец горошком».

Оленина

Если ни один из перечисленных видов мяса не пробудил в вас аппетит, Джефф рекомендует обратить внимание на оленину.

«Оленину, обладающую очень насыщенным вкусом и ярким цветом, стоит подавать с пряными соусами и травами, имеющими выраженный вкус. При правильном балансе вкусов и ароматов оленина может стать восхитительным главным блюдом на рождественском столе», — сказал Джефф.

«Своеобразный вкус оленины прекрасно сочетается с вкусами фруктов, традиционно подаваемых к праздничному столу, таких как чернослив, изюм, клюква и абрикосы».

«Если вы не против спиртного на рождественском столе, можно вымочить фрукты в бренди или коньяке — они, несомненно, станут пикантным дополнением к оленине».

«Чтобы сделать стол еще более праздничным, вы можете подать оленину с запеченным пастернаком, брюссельской капустой и густым соусом на основе красного вина».

Чтобы идеально приготовить кусок оленины высокого качества, потребуется всего 20 минут.

«На сильном огне обжаривайте мясо в течение примерно 15 минут, не забывая, что его необходимо перевернуть один или два раза», — объяснил Джефф.

«Если все сделано правильно, кусок должен быть мягким, а при надавливании пальцем ямочка должна расправляться».

«Для идеального вкуса температура внутри куска оленины должна составлять 50 градусов по Цельсию, прежде чем вы оставите мясо отдыхать»

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