Артем Черников: Какие еще нужны триггеры, чтобы всем оставаться дома? 1 6.11.2021, 13:54

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Сейчас забастовка — единственный метод не позволить отобрать у нас страну.

Об этом в интервью Charter97.org заявил активист стачкома «Гродно Азот» Артем Черников.

- Вы поддержали призыв Сергея Дылевского остаться дома с 1 ноября. Почему, по-вашему мнению, это так важно?

- Любая инициатива, направленная в сторону улучшения ситуации в стране, является важной. Идея забастовки была одной из самых первых тем после жестокости силовиков на улицах страны. Вспоминая мировой опыт и самые крупные забастовки, не остается сомнений, что в Беларуси это может стать одним из самых ключевых моментов в мирном решении конфликта между властями и белорусским народом.

Остаться дома - лучший вариант забастовки во время пандемии. Некоторые в Беларуси называют этот метод страйка «народным локдауном». По той причине, что власти не заботятся о соблюдении норм в сфере здравоохранения в то время, как люди умирают сотнями. А власти закрывают на это глаза и отменяют даже самые элементарные методы защиты населения.

- Как, по вашей информации, обстоят дела на «Гродно Азоте», где вы работали. В последнее время на заводе много аварий. С чем это связано?

- На «Гродно Азот» очень много людей были на больничных еще до объявления общенациональной забастовки. А с 1 ноября это число значительно выросло. Также известно, что некоторые взяли отпуска за свой счет. Думаю, в процессе забастовки число присоединившихся к ней будет расти. Ведь от этого зависит многое.

Последняя остановка производства на «Гродно Азот» произошла 15 октября в цехе «Аммиак-3». ЧП произошло менее, чем через неделю после запуска оборудования, из-за чего понадобилось остановить также цех «Карбамид- 3», так как эти два цеха связаны между собой. Можно сделать выводы, что качество ремонтных работ заметно снизилось, если оборудование и неделю после запуска не может адекватно работать. Думаю, что это связано с тем, что уменьшилось количество действительно классных специалистов, а набор на предприятие из-за оттока кадров стал очень «лояльным» к людям без профобразования.

- Недавно в Сети появилось расследование об Игоре Ляшенко. Как влияет на рабочих информация о том, что руководитель предприятия живет шикарной жизнью, несмотря на плохие результаты работы «Гродно Азота»?

- От нового директора никто и не ждал ничего хорошего. Понятно было, что он едет на предприятие устанавливать свои порядки. О его прежних местах работы все узнали, нашли знакомых и заранее спросили, что за человек. Положительных отзывов о нем с прежних мест работы практически не было.

Прочитавших расследование особенно удивило место прописки, в помещении в Дроздах в резиденции Лукашенко. Были и шутки на этот счет.

- Как забастовка может решить проблемы работников предприятия?

- Во-первых, это решит общую проблему белорусов, изменит ход событий в нашу пользу.

Во вторых, рабочие поймут, что они действительно могут решат вопросы коллективно. И тогда, любой одиозный руководитель, будет бояться сделать рабочему классу что-то не так. Урежет количество рабочей одежды - страйк. Урежет премию - страйк.

Рабочие осознают, что улучшение их жизни зависит только от них. Опыт забастовки в Беларуси, пойдет на пользу всем людям по этой же причине. Забастовка - это наше конституционное право. А Конституция выше любого кодекса, которые бесконечное число раз переписывались.

- 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в связи с этим заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену. Что должны делать белорусы сейчас для защиты суверенитета страны?

- Лукашенко уже давно предал белорусский народ. Теперь вдобавок еще и продал за свои долги. У меня только вопрос к некоторым «демократическим силам»: неужели вы думали, что он этого не сделает? Если это не триггер, то что вообще может быть триггером? Понятное дело, что его подписи не являются действительными, так как он не является законным «президентом». Но сама эта ситуация является вопиющей. Лукашенко - преступник, который должен сидеть в тюрьме. А международному обществу и демократическим силам пора понять, что играть с диктатором в разы дороже для всех, чем прекратить любые взаимоотношения с ним

Белорусы должны взять ситуацию в свои руки. У нас страну по факту пытаются забрать. И для восстановления законности, нужно просто остаться дома. Лучшей инициативы сейчас просто нет. Забастовка - мирный метод. Это должно быть ясно как дважды два. Остановить страну нужно было еще раньше. Но теперь ситуация просто ужасающая и всем нужно сконцентрироваться на одном - уход Лукашенко и мирная смена власти.

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