Инкогнито из Петербурга Вадим Зайдман, kasparov.ru

6.11.2021, 14:10

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Может быть, он и есть агент Госдепа?

– Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренаиприятнейшее известие: к нам едет преемник, – торжественно объявил в кругу Семьи Борис Николаевич. – Преемник из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписанием.

Все очень обрадовались, особенно Таня и Валя.

– Э! – хором сказали Таня и Валя. – А вот он-то и есть этот преемник, о котором вы изволили получить нотицию! – и уверенно указали Папе на маленького, ничем не примечательного человечка.

Борис Николаевич ахнул:

– Что вы, господь с вами! это не он! Он же невзрачный такой, и все, что он может – это носить портфель за петербургским градоначальником.

Но Таня и Валя стояли на своем:

– Он! Кому же быть, как не ему? Вы еще его не знаете, не в курсе, какие дела он проворачивал, нося портфель. Портфель – это для конспирации, сказано же вам – инкогнито! Не смотрите, что он неказистый и невзрачный – на самом деле он спаситель отечества! И он себя еще покажет!

И вдруг – не успели они это произнести, как случилось чудесное преображение. Неказистый чиновник словно распрямился, расцвел и стал казаться всем писаным красавцам, особенно женщинам. И даже взрывы домов со спящими россиянами никого не вразумили, и "учения в Рязани" никому не открыли глаза на суть происходящего – все писали кипятком в восторге от того, как лихо он мочит в сортире врагов России в отместку за взрывы, которые сам же и устроил.

Особенно радовались Таня и Валя.

А уж когда этот инкогнито въехал на белом коне в кремлевские хоромы и получил от Бориса Николаевича скипетр, державу и красную кнопку с наказом беречь Россию, так все вообще словно с ума посходили, такое на них нашло затмение, так ослепил их державным видом этот прекрасный принц.

В Кремль он въехал всерьез и надолго. Особенно, как всегда, радовались Таня и Валя.

Казалось бы, ему надо быть осторожным. Чтобы не обнаружить для окружающих, что он не тот, за кого себя выдает. Чтобы, не дай бог, не показать, ху ис на самом деле мистер в Кремле. Что он вообще никакой не мистер, а маленький никчемный человечек, волею случая, точнее, Тани и Вали, вознесенный на вершину власти. Постоянно дрожать от страха в любую минуту быть разоблаченным. И скорее прислушаться к совету условного слуги Осипа:

– Только знаете что, Иван Александрович, тьфу, Владимир Владимирович? Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два срока – ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли...

Впрочем, ему такого рода советы были без надобности. Он и без Осипа прекрасно понимал, что его приняли за кого-то другого, но необходимости и желания уезжать ни через два срока, ни через десять, ни вообще когда-либо у него не было. Потому что не грозила ему, в отличие от гоголевского героя, никакая опасность быть разоблаченным. Да, он обманывал, дурил народ – ну так что ж?! Какая ж в том опасность, когда все кругом так были обманываться рады!? – Поэтому он спокойненько мог продолжать выдавать себя за того, кем ни одной минуты не являлся. А меры, чтобы, не ровен час, не наехал кто-нибудь другой, он принял железные.

Посудите сами. Вся его деятельность все годы служения на галерах, каждый его шаг был наглядной демонстрацией того, что он не тот, за кого себя выдает. "Берегите Россию!" – напутствовал его Борис Николаевич. Но все, что он ни делал – шло во вред России. Разворованная, разоренная страна, убитая экономика. Превращение России в сырьевой придаток Запада. Кровавая баня, устроенная им в Чечне, отказ от попытки спасти моряков "Курска", травля газом людей в Норд-Осте, сожженная школа в Беслане, политические убийства, военные авантюры в Грузии, Украине, Сирии, десятки тысяч убитых – все это наглядно демонстрировало, что на высшей государственной должности окопался серийный маньяк-убийца, само государство сделавший орудием своих преступлений, а вовсе не пекущийся о России президент, стремящийся сделать из нее процветающую и удобную для жизни россиян страну. Прекрасную Россию хотя бы будущего.

Но чем более преступлений против человечности совершал этот хуисмистер, чем более он и его подельники разворовывали страну, тем более народ обманываться был рад и тем упорнее видел в нем спасителя отечества, поднимающего Россию с колен. И после этого всякие недобитые им либералы будут говорить о его неадекватности? – Когда на самом деле неадекватны те, кто принимает этого невзрачного мышиного человечка за великого государственного деятеля, этого плешивого крошку Цахеса – за прекрасного принца, этого лилиПутина – за Гулливера!

Так какая ему в таком случае надобность конспирироваться и беспокоиться о возможном разоблачении? И уж тем более уезжать скорее?..

Российские патриоты утверждают, что США спят и видят, как бы им уничтожить Россию. Наблюдая за деятельностью этого хуисмистера, невольно думаешь, что он претворяет в жизнь их коварные планы. Никакой штатовский штирлиц не мог бы нанести России большего вреда, чем он. Никакой реальный шпион и вредитель не мог бы более верной дорогой вести Россию к лелеемой, по мнению патриотов, пиндосами цели. Потому что этот неразоблаченный инкогнито действует, словно внедренный на самую высшую должность в России агент Госдепа. Впрочем, если наш инкогнито выглядит, как агент Госдепа, говорит, как агент Госдепа и, главное, действует, как агент Госдепа – может быть, он и есть агент Госдепа? Ведущий Россию к ее гибели?

Может, в этом и состояло секретное предписание, о котором, не зная, в чем оно заключается, упомянул Борис Николаевич?

Конечно, когда-нибудь пелена с глаз россиян спадет, и они поймут, что единственно верное в их представлении об ихнем инкогните – это лишь то, что он действительно из Петербурга. Что никакой он на самом деле не прекрасный принц, не спаситель отечества, а, наоборот, его погубитель, но... не будет ли слишком поздно? Когда ничего уже не изменишь и не поправишь, сколь ни заламывай в отчаянии руки и ни посыпай голову пеплом:

– Сосульку, тряпку приняли за важного человека, преемника, президента, спасителя отечества! Чему смеетесь? – Над собою смеетесь! Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на преемника? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего – и вдруг все: преемник! президент!

Инкогнито проклятое!

Куда ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Зачем закусила удила? Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, сторонятся и дают ей дорогу другие народы и государства.

Дорогу в пропасть, которая уж разверзлась пред нею…

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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