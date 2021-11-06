Кибер-партизаны опубликовали данные «рекордсменов» по доносам на белорусов 18 6.11.2021, 14:17

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Рассекречены адреса еще 1440 коллаборантов.

В рамках операции «Жара» кибер-партизаны взломали базу вызовов 102.

«Совместными усилиями из базы были вычислены доносчики-коллаборанты, сдававшие карателям мирных белорусов.

Публикуем вторую партию коллаборантов, по чьим доносам людей задерживали и избивали в августе-сентябре 2020-го (продолжение следует).

Если кажется, что тысячи доносчиков — это много, то это меньше чем 0,1% населения.

Доносчики, не забывайте: помогая карателям, вы становитесь соучастниками их преступлений и анонимными не останетесь», — сообщили кибер-партизаны

Стали известны и имена некоторых рекордсменов по доносам: таких, как Климашевская Лариса, сдавшая лукашистам 17 белорусов.

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