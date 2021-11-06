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В Минске на детской площадке нашли авиабомбу весом 250 килограмм

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  • 6.11.2021, 14:29
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В Минске на детской площадке нашли авиабомбу весом 250 килограмм

Людей с дворовой территории эвакуировали.

6 ноября на улице Брилевская, 23 во время строительных работ в котловане страшную находку обнаружил строитель. Ей оказалась бомба времен ВОВ, сообщает onliner.by.

На место происшествия выбыли саперы взрыво-технического центра внутренних войск МВД, представители Следственного комитета и МЧС.

— В целях безопасности сотрудники милиции эвакуировали людей с дворовой территории. Авиабомба времен Второй мировой войны весом 250 килограмм извлечена и вывезена на полигон для уничтожения, — сообщает СК.

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