Назван защищающий от тяжелой формы коронавируса витамин 3 6.11.2021, 14:35

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Специалисты из Новой Зеландии определили эффективную дозу для внутривенного введения.

Ученые выявили способ защитить организм от тяжелой формы коронавируса. В материале, опубликованном на сайте издания The Telegraph, говорится, что введение витамина С внутривенно положительно влияет на борьбу организма с заболеванием.

Специалисты пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов по сравнению с плацебо. Как уточнила один из авторов исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, у тех пациентов, которые принимали витамин С, повысился уровень кислорода в крови и снизились маркеры воспаления.

Она назвала и эффективную дозу: от 6 граммов до 24 граммов внутривенно.

Ранее стало известно, что ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась. Они отметили, что если в феврале 2021 года уровень защиты составлял 87,9 процента, то уже в октябре — 48,1 процента.

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