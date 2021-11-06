Врачи и Лукашенко: к чему приведут указы сумасшедшего 9 6.11.2021, 14:53

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Неадекватное решение о распределении медиков будет иметь три основных последствия.

Вот такая новость поступила в субботу утром: Лукашенко потребовал от Минздрава выработать решение проблемы трудовой миграции врачей: "Ты мне должен внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться - пришел, закончил. Мы тебя готовили - отработай 10 лет. Нам надо поставить все точки над i"

Итак, Лукашенко хочет внедрить систему "отработки" высшего образования для самой долгой и сложной для обучения области - медицины, пишет телеграм-канал CYNIC.

Вообще разберемся с феноменом "образования". Оно, кстати, является одной из обязанностей государства, наряду с обороной и защитой индивидуальных и общественных интересов граждан. Мы, конечно, понимаем, что в стране не до законов и не до формальностей, но высшее образование строится по смешанной системе: бюджетные и платные места распределены таким образом, чтобы студенты с лучшей успеваемостью в качестве поощрения получали бесплатный курс образования.

Но остальные этот курс приобретают. По сути, студенты являются покупателями услуги. Вот в этих отношениях где находится позиция "Мы их учили"? Они учились сами за собственные средства, получая некоторое подспорье со стороны государства. Но это же государство - это не благотворительный центр. Деньги оно даёт не от себя, а от народа, который платит налоги. Таким образом, даже за бюджетное место родителям и работающему студенту приходится платить.

То есть затраты государства на гражданина компенсируются поступлениями в бюджет от его самого либо от его семьи. Тогда к чему этот термин "отработки" вновь вводится?

Дело в том, что подавляющему большинству граждан комфортнее остаться в стране своего рождения. Это связано с коммуникативными, общественными, лингвистическими, адаптационными и тд проблемами.

А то есть переезд врача за границу - это экстраординарное действие, которое связано с тем, что внутри страны не создано таких условий, чтобы эти врачи реализовывали свои компетенции. В основном это проблемы экономического характера. Сейчас - и политического. А то есть, если эмиграция профессиональных кадров становится обыденным явлением, то проблема находится в самом государстве и бездарном управлении.

Этот "указ" приведет к 3 основным последствиям:

1) Те, кто хотят работать в области медицины, при знании иностранного языка будут покидать страну и учиться в Европе, чтобы не иметь "противовеса" со стороны государственных обязательств работы на "режим".

2) Те, кто знают иностранные языки плохо, будут получать высшее образование в России, где такое обязательство не предусмотрено.

3) Те, кто не имеют средств, чтобы учиться за границей, будут выбирать другую специальность, чтобы не тратить в случае чего 10 лет своей жизни в закрытом тоталитарном карго-культе. Это называется "минимизация рисков".

А то есть Беларусь потеряет инициативных и перспективных врачей, которые сразу будут без раздумий после школы покидать Беларусь. То есть, все студенты с заметно более высокими требованиями к себе и к своей будущей карьере, не будут следовать указу, а, чтобы избежать его, будут учиться за пределами страны, где в дальнейшем и будут трудоустроены.

Своим законом Лукашенко продолжает геноцид населения, отрезая Беларусь от своих же светлых и перспективных голов.

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