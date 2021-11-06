Россия остановила прокачку газа в Германию через Беларусь 2 6.11.2021, 14:58

4,972

На трубопроводе «Ямал-Европа» начался реверс.

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade (перевод — ria.ru).

Топливо перестало поступать из Польши в Германию с 9:00 по Минску. Реверсные поставки начались с 10:00, они составили почти 140 тысяч кубометров в час.

Пауза длилась пять дней, с субботы по четверг прошлой недели.

Газопровод "Ямал - Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — в том числе и Беларуси — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz, а управляет компания .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».