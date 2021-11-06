Коста-Рика первой в мире сделала прививку от COVID-19 обязательной для детей 1 6.11.2021, 15:13

Вакцинировать в стране теперь начнут с пяти лет.

Центральноамериканская страна Коста-Рика первой в мире сделала прививку от ковида обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает ВВС.

«В целях защиты интересов мальчиков, девочек и подростков […] Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от COVID-19 будет обязательной для всех детей», — объявило в пятницу министерство здравоохранения Коста-Рики.

Министерство включило прививку от ковида в список обязательных для населения еще в марте этого года, а теперь распространило действие этого положения и на детей.

Как поясняет местное издание Tico Times, в Коста-Рике все прививки от заразных болезней, включенные министерством здравоохранения в специальный список, обязательны по закону.

В пятимиллионной Коста-Рике полностью привиты от ковида 55% населения, а хотя бы одну прививку сделали 70% жителей страны в возрасте от 12 лет.

Вакцинация костариканских детей начнется по плану в марте следующего года. Страна заключила с американской компанией Pfizer договор о поставке 3,5 млн доз, полтора миллиона из которых будут специальными дозами для детей. Остальными двумя миллионами будут делать третьи прививки взрослым.

На этой неделе применение американско-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте до 11 лет было официально одобрено в США.

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) по результатам испытаний пришло к выводу, что прививка в 91% случаев предотвращает ковид у детей и подростков и не дает никаких серьезных побочных эффектов.

Дети крайне редко заболевают ковидом в тяжелой форме, но медики рассчитывают, что их вакцинация поможет сдержать распространение коронавируса.

В США это решение открыло путь к вакцинации 28 миллионов юных американцев, но обязательной прививку для них, как в Коста-Рике, в США не объявляли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».