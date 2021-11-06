«Ябатьки доносили на ябатек» 6.11.2021, 15:31

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Самое интересное из нового слива кибер-партизан.

«Кибер-партизаны» опубликовали еще почти 1500 звонков в милицию с доносами на соседей и протестующих. Оказывается, сторонники Лукашенко (нечаянно) доносили на своих же, а милиционеры звонили жаловаться в милицию, что их обижают, прямо с Окрестина. The Village Беларусь изучил новые доносы и выбрал самое интересное.

В новой части доносов самые популярные — о том, что на каком-то доме висит БЧБ-флаг, кто-то где-то клеит листовки, выкрикивает «политические лозунги» в своей квартире или большой толпой, на улице сигналят машины — в общем «мешают отдыхать». Все звонки сделаны в августе-сентябре 2020 года, как и в предыдущей части доносов. Но среди новой части звонков встречаются и необычные — именно их мы собрали в этой подборке.

«Во дворе между 3-7 домами и в квартире 126 компания 20 человек громко слушают музыку, выкрикивают политические лозунги, мешают отдыхать».

«10 минут назад заявитель ехал в 127 автобусе (в сторону д\с Малиновка), на остановочном пункте пр-т Рокоссовского зашли 5 мужчин иностранной национальности, которые вели себя вызывающе, выражались нецензурной бранью, заявитель слышал как они сказали: „Завтра разгуляемся, достанем автоматы и замочим Лукашенко“, поехали они в сторону д\с Малиновка. Приметы: 1 мужчина — 30 лет, весь в татуировках. 2 мужчина — 30 лет, лысый, борода черного цвета, белая рубашка».

«Со слов заявительницы, компания А1 проплачивает акции протеста молодежи».

«На фасаде здания со стороны проезжей части, напротив остановки общественного транспорта, несанкционированная надпись („Уходи“)».

«Неизвестные на а/м серого цвета справили естественные надобности напротив „Дома быта“, возле памятника партизанам, и уехали. Из машины виднеется красно-белый флаг».

«На остановке общественного транспорта написано „Долой Лукашенко“»

Этот звонок поступил прямиком с Окрестина: «Заявитель является сотрудником ОВД. Ему на телефон приходят сообщения с угрозами жизни и здоровью».

Некоторые жаловались в милицию не на действия соседей, а на пугающую ситуацию, причиной которой были, скорее всего, сами силовики: «Магазин „Соседи“ на улице пускают газ, видны и слышны взрывы».

А этот странный донос сделали еще накануне выборов, 4 августа: «Во дворе 5 и 7 дома вдоль желтой линии припаркованы „мерседес“ **** *-7, „ниссан“ *** *-7 и другие автомобили с нарушением ПДД. Со слов заявителя: „Это провокация, специально, чтобы я взорвался. Везде расклеены белые ленточки».

Такой возмутительный случай тоже произошел еще до выборов: «2 подъезд этаж. Сосед из квартиры № громко слушает музыку, против действующей власти».

Похоже, ябатьки доносили на своих же участников автопробегов, потому что думали, что это ребята из другого лагеря, маскирующиеся под них: «Внешнее кольцо. В сторону города движется около 10-15 ам со скрытыми госномерами и „белорусской символикой“. Предполагает, что являются „провокаторами“»

Как известно, со скрытыми номерами и «белорусской символикой» массово передвигались участники провластных автопробегов. 21 августа, когда был сделан звонок, как раз проходил один из них. По БТ даже показали, как участники заклеивают номера «патриотическими» лозунгами:

Скриншот выпуска новостей 21 августа 2020 года.

Похоже, нечаянные доносы на провластные ивенты были не единичными. Судя по этому звонку, сделанному 28 августа, милиционеры начали уточнять, какие именно флаги были у группы «протестующих»: «В сторону ТЦ „Корона Замок“, движется группа велосипедистов (около 30 шт.) С флагами (цвет флага заявитель назвать не может)».

«Заявительница владеет информацией о том, что ее знакомая занимается пошивом вещей для митингующих».

«За магазином „Санта“ (закрыт на реконструкцию) на балконе многоэтажного дома фонарем кто-то светит, заявительница предполагает, что возможно кто-то подает какие-то сигналы, был слышен шум».

Председатель одной из избирательных комиссий жаловалась, что ей кто-то звонит и молчит в трубку: «Находится возле ОПОП. Заявительница является председателем участковой избирательной комиссии, пояснила, что секретарю избирательной комиссии и ей звонит неизвестный в течении нескольких дней и молчит. По данному факту желает написать заявление».

«В торце жилого дома нанесена надпись красящим веществом красного цвета „Менты га*доны“ — в высоту 50 см и В ДЛИНУ 5 МЕТРОВ».

«** этаж. На балконе висят 3 майки бело-красно-белого цвета».

«Здание А1 надписи на фасаде здания и стеклах в отношении сотрудников ОМОН, информация от дежурного МВД».

Оказывается, некоторые уборщицы тоже были с народом: «Со стороны гостиницы „Аврора“. В метро ст. м. „Пушкинская“. На стекле, стене, возле входа. Неизвестные развесили плакаты, листовки с оскорблением президента и его фото. Заявитель начала срывать эти листовки. УБОРЩИЦА НАБРОСИЛАСЬ С ЛОПАТОЙ, НЕ ДАВАЯ СНИМАТЬ ЭТИ ПЛАКАТЫ и начала кричать. Возле входа в метро разложены цветы, свечи, устроен беспорядок, мусор. Заявитель просит навести порядок, так как метро является государственным объектом. Просит навести порядок».

«Д. 40-42. Между сараями. Слышала разговор неизвестного мужчины по телефону, что „ранен Лукашенко, продолжайте драться“».

«На территорию базы ОМОН забросили пакет, в котором находится подозрительная коробка, а также оставили один подозрительный пакет с коробкой возле входа КПП».

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