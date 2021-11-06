Деньги плохо мыли 1 6.11.2021, 15:55

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Латвийский суд конфисковал недвижимость, приобретенную на средства людей, чьи фамилии упоминаются в «деле Магнитского».

Сергей Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета более 5,4 миллиарда рублей, за что и был убит в 2009 году в московском СИЗО, пишет для «Новой газеты» Андрей Заякин.

Напомню схему хищения: у бизнесмена Билла Браудера в ходе обысков были похищены печати и уставные документы инвестиционных компаний, затем компании были перерегистрированы на иных лиц, проиграли в судах фиктивные иски о возмещении убытков и на этом основании мгновенно получили возврат «излишне уплаченных» налогов. Деньги по решению налоговой службы были стремительно перечислены из Федерального казначейства России.

Выгоду получили коррумпированные следователи, полицейские, сотрудники налоговой службы и владельцы «отмывочной машины», через которую бюджетные деньги были выведены на Запад и на Восток.

Жизнь Сергея Магнитского обменяли на объекты недвижимости в Черногории, Дубае, Прибалтике, России, Швейцарии, США, а также — просто на кэш.

Активы, приобретенные на похищенные деньги, оказались на Кипре, в США, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Латвии, Эстонии, Испании, Франции, Болгарии.

СМИ неоднократно рассказывали о том, как в разных юрисдикциях правоохранители по заявлениям коллег погибшего Магнитского гоняются за теми, кто нажился на этой схеме. Или — изображают бурную деятельность лишь для того, чтобы потом все спустить на тормозах.

Латвийские правоохранители довели историю до финала. Суд конфисковал коммерческую недвижимость площадью около 120 кв. метров, принадлежавшую в Латвии Артему Зуеву — одному из бенефициарных владельцев Универсального банка сбережений (УБС), через который в свое время проводилась основная масса украденного.

По всей видимости, эта недвижимость могла послужить основанием для получения господином Зуевым вида на жительство в Латвии. Нам неизвестно, сохраняется ли у Зуева в настоящее время право на проживание в этой стране.

Схема владения недвижимостью и ее покупки не отличается сложностью.

Как это работает

С кипрской фирмы другого владельца УБС — Дмитрия Клюева — «Зибар» деньги поступили на счет кипрской «Карсонпорт Консалтенси» в латвийском банке ABLV, который упоминался в отмывочных скандалах. Оттуда — на счета 100% владельца «Карсонпорта» — компанию «Британия Трейд Хаус» в юрисдикции BVI (со счетом в Латвии), далее — на личный счет Зуева (тоже в Латвии), с которого и была оплачена недвижимость.

Артем Зуев — не случайный персонаж в этой истории. Он — бенефициарный совладелец не только Универсального банка сбережений, но и Бенифит-банка, который также упоминался в связи со скандальной схемой вывода денег, полученных преступниками как якобы возврат излишне уплаченных налогов, даже после того, как история Магнитского стала публичной, а сам Магнитский умер в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.

Как выяснила «Новая газета», Бенифит-банк фигурирует и в других подобных скандалах: например, из украденных по такой же, как и обнаруженная Магнитском, схеме 11 млрд рублей через банк прошли 5,5 млрд. В расследовании Романа Анина указываются сходства между Бенифит-банком и Универсальным банком сбережений:

- единственный филиал этих банков в Дагестане возглавлялся одним и тем же человеком и находился по одному адресу,

- главбух Бенифит-банка долгое время работала в компаниях Дмитрия Клюева и т.д.

Имеется еще один факт, свидетельствующий о возможной аффилированности Бенифит-банка и Универсального банка сбережений, который помогает нам понять место Зуева в этой паутине. В аффидавите (письменные заверенные показания), данном Королевскому высокому суду в Лондоне по делу казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова, Зуев показал, что формальный совладелец Универсального банка сбережений — Елена Рубан — была его номинальщицей, действовала в его интересах и по его поручениям, будучи фактически его подчиненной. А одним из формальных совладельцев Бенифит-банка был некто Роман Рубан, проживавший по одному адресу с Еленой Рубан.

Отметим, что был еще и третий банк, которым бенефициарно владел (через всю ту же фирму «Карсонпорт Консалтенси») Артем Зуев — Росинтербанк. Тот попросту лопнул после появления в нем дыры в 90 млрд рублей.

«Отмывочный» банк ABLV (такой статус он получил в отчете американской финансовой разведки FinCEN), кредитовавший в 2013 году фирму Зуева под поручительство самого Зуева и других его фирм, пытался в 2020 году взыскать с него 28 млн долларов в российских судах. Но не сумел, как следует из решения Калужского районного суда по делу № 2-1-36/2020, опубликованного на «ГАС Правосудие». В суде всплыло якобы заключенное Зуевым соглашение с банком об отказе от договора о поручительстве. Латвийские банкиры эту бумажку не признали, но российские эксперты-почерковеды бодро подтвердили, что подписи в самом деле принадлежат латышам.

Но позволю себе усомниться в том, что латвийский банк в этом деле — потерпевший. Дать крупный кредит фирме-прокладке под поручительство фигуранта дела Магнитского и других фирм-прокладок? В общей сложности 85 счетов в ABLV было использовано для прокачки 102 млн долларов из 230 млн, похищенных в рамках «дела Магнитского». В 2018 году банк принял решение о самоликвидации.

В мае 2018 года конкурсный управляющий («администратор неплатежеспособности») банка Мартиньш Бункус был застрелен в Риге.

О пути Зуева в крупный бизнес публике известно мало. Однако мать Зуева — Валентина Григорьевна — человек известный: с начала 90-х до 2003 г. была руководящим работником Главного управления Федерального казначейства. Профильное издание «Бюджет.ру» говорит о Зуевой в восторженных тонах: «стояла у истоков Казначейства России, была одним из его основателей».

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