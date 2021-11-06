Белорусские партизаны действуют каждый день 6.11.2021, 16:03

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Фотофакт.

В Минске партизаны Зеленого Луга вышли на акцию против «интеграции»: «Мы – свободные белорусы, и мы будем противостоять любым попыткам уничтожения независимости нашего отечества!»

Новополоцкие партизаны напоминают о противоковидных мерах, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Жители поселка Полигон-Колодищи: «Беларусь будет жить!»

Жители Боровлян отправили 200 писем политзаключенным.

Напомним, что ранее «Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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