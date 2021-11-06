Видеохит: Американец вернулся домой и обнаружил на кухне медведя 3 6.11.2021, 16:12

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Незваный гость поедал крылышки из KFC.

Житель США вернулся к себе домой и заметил на кухне медведя, который спокойно сидел на столе и лакомился крылышками из KFC. Дикого зверя совершенно не отпугнуло присутствие хозяина, и он продолжил нагло поедать фастфуд. А пока незваный гость наслаждался жареной курочкой, мужчина снимал происходящее на телефон.

Как пишет New York Post (перевод - apostrophe.ua), Джон Холден из Калифорнии вышел из дома, оставив на столе картонное ведерко с едой. Вернувшись, мужчина заметил, что входная дверь распахнута. Американец сразу решил, что это воры, но спустя минуту услышал нехарактерный для людей звук и увидел двух медведей.

Один из них находился во дворе, а второй - внутри. Вероятно, животное привлек аромат свежей еды и он не смог устоять. Когда хозяин дома вошел на кухню, то заметил, как косолапый нагло доедает его ужин.

Впрочем, американец не был удивлен такой встрече: медведи в Калифорнии часто выходят из леса. "Я уже неоднократно встречался с ними. Они просто гуляли в моем огороде, но в дом еще не залезали", - поделился Холден.

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