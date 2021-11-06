«Оставаясь дома, вы сбережете здоровье и сохраните независимость Беларуси»1
- 6.11.2021, 16:25
В Беларуси — шестой день забастовки.
- Шел шестой день забастовки. К ней присоединилось даже тесто, а частный бизнес, как оказывается, ушел в отпуск, - пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Хватит раздумий, оставайтесь дома, берегите свое здоровье. Сохраните свою независимость.
Не забывайте поддерживать белорусов и присылать ваши фотографии.
Бастуй, Беларусь!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.