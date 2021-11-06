12 вкусных и полезных продуктов, которые богаты витаминами 6.11.2021, 17:03

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Полезные вещества можно найти в осенних фруктах, ягодах и овощах.

Витамины играют важную роль в обменных процессах нашего организма. Они участвуют в построении гормонов и ферментов, а те в свою очередь регулируют биохимические реакции в наших органах и тканях.

Суточная потребность в витаминах измеряется в миллиграммах или микрограммах. Но недостаток даже такого небольшого количества вещества может иметь серьёзные последствия для здоровья, пишет healthinfo.ua.

Какие осенние продукты богаты витаминами

Чтобы пополнить витаминные ресурсы организма, не обязательно отправляться в аптеку за пищевыми добавками, особенно без назначения врача. Полезные вещества можно найти в осенних фруктах, ягодах и овощах.

1. Помидоры

Как и во всех красных овощах, в них много каротиноидов, а также витаминов группы В и С, фолиевой кислоты. Кроме того, помидоры богаты клетчаткой, калием, фосфором, кальцием, цинком и антиоксидантами. Они полезны для сердечно‑сосудистой и пищеварительной систем, зрения, обмена веществ и иммунитета.

2. Болгарский перец

Овощ содержит витамины А, С, Е и РР, фолиевую кислоту, а также клетчатку и важные микроэлементы: кальций, калий, натрий, железо, йод, цинк, фосфор, магний. Такой комплекс нужен для сильного иммунитета, поддержания нормальной работы нервной системы.

3. Морковь

Морковь — это прежде всего витамин А. Также в ней содержатся практически все витамины группы В, C, E, K, а ещё калий, магний, кальций, натрий, железо, цинк, йод, ванадий, глюкоза и фруктоза. Этот комплекс сохраняет здоровье сердца и сосудов, укрепляет иммунитет, обеспечивает нормальное зрение, особенно в сумерках, нормализует уровень сахара в крови.

4. Тыква

Этот овощ содержит витамины группы В, С, Е, D и даже достаточно редкий витамин К — и это далеко не полный список. Полезные вещества, содержащиеся в тыкве, защищают сосуды от атеросклероза, а ткани — от преждевременного старения и воспаления. А ещё из тыквы получают вещества, которые помогают в лечении диабета и новообразований, в том числе злокачественных.

5. Цветная капуста

В ней больше витамина С, чем в белокочанной капусте, а ещё есть витамины К, В6, фолиевая и пантотеновая кислоты, холин, калий, марганец, кальций, фосфор, клетчатка и антиоксиданты. Эти вещества улучшают работу мозга, нормализуют пищеварение, укрепляют сердечно‑сосудистую систему, снижают риск воспалений и развития хронических заболеваний.

6. Яблоки

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, B6 и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Они помогают справляться со стрессом, улучшают память и внимание, придают жизненных сил и предупреждают развитие диабета 2‑го типа. А полифенолы в яблоках нормализуют давление и снижают риск инсульта.

7. Облепиха

Высокое содержание витаминов A, B1, B2, B6, C в облепихе оказывает противовоспалительное действие, укрепляет ткани, нормализует обмен веществ, улучшает состояние кожи и волос, способствует заживлению ран на коже и на слизистых оболочках. Также облепиха может помочь при изжоге.

8. Клюква

В ней много витамина С, который повышает защитные силы организма и помогает бороться с инфекциями, а также витаминов А, Е, К и фолиевой кислоты. Клюква обладает общеукрепляющим и противовоспалительным действием, может снизить риск развития инфекций мочеполовой системы, нормализовать давление.

9. Айва

В айве содержатся витамины С, В1 и В6, а также медь, железо, калий и магний. Они поддерживают иммунную систему, обладают кровоостанавливающими, антисептическими, мочегонными свойствами. Высокий уровень антиоксидантов в айве может снизить метаболический стресс и воспаление, а также защитить клетки от повреждения свободными радикалами, нормализовать пищеварение и уменьшить тошноту во время беременности.

10. Хурма

Этот фрукт богат витаминами А, С, Е, К и В6, танинами и флавоноидами, а также микроэлементами: здесь есть калий, медь, марганец, йод и железо. Комплекс нормализует зрение, улучшает состояние сосудов — это полезно при варикозе, кровоточащих дёснах, склонности к атеросклерозу. Также хурма снижает риск заболеваний сердца и развития диабета.

11. Мандарины

В них много витаминов А и С, а также калия, которые важны для нормальной работы нервной системы и крепкого иммунитета. А ещё они нормализуют работу кишечника, обладают тонизирующими свойствами и улучшают состояние кожи.

12. Порей

В луке содержатся витамины группы В, С, А и К, большое количество калия, а также фосфор, кальций, магний, натрий. Такой комплекс особенно полезен при нарушениях пищеварения, проблемах с суставами, повышенном давлении. Железо помогает повысить гемоглобин, а витамин К улучшает свёртываемость крови и нормализует работу сердца.

Как сохранить витамины в продуктах

Многие витамины разрушаются при термической обработке, особенно длительной. Поэтому важно по возможности употреблять в пищу сырые фрукты и овощи, например в салатах и смузи.

Когда в сыром виде употреблять продукт не получается, стоит соблюдать такие рекомендации.

Сокращайте сроки термической обработки. Долго не запекайте и не жарьте овощи, кладите продукты в кипящую воду, а не в холодную: так они будут меньше контактировать с горячим.

Старайтесь не использовать алюминиевую, железную или медную посуду без специального покрытия: некоторые витамины разрушаются при контакте с металлом.

Не храните нарезанные овощи в воде, чтобы не снижать концентрацию водорастворимых витаминов.

Не снимайте слой жира с супа или соуса, по возможности готовьте под крышкой — так продукты будут в защищённой среде.

Молодой картофель варите в мундире, чтобы получить больше полезных веществ.

Замороженные фрукты, овощи и ягоды обычно полезнее консервированных: например, в холоде лучше сохраняется витамин С, антиоксиданты и полифенолы. Но для максимального эффекта нужна шоковая заморозка: она оставляет в продуктах больше полезных веществ.

Альтернатива — сухофрукты, но только те, что высушены естественным способом, без добавления консервантов, красителей или ароматизаторов. Такие продукты могут быть менее вкусными, зато гарантированно принесут пользу организму.

Свежие продукты лучше хранить в сухом прохладном месте без сквозняков и солнечных лучей. Некоторые витамины, например В2, разрушаются на свету.

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