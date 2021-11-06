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Врач указал на особые симптомы штамма «Дельта»-плюс

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  • 6.11.2021, 17:24
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Врач указал на особые симптомы штамма «Дельта»-плюс

Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее.

Заведующий кафедры анестезиологии и интенсивной терапии украинского Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров рассказал главные симптомы "Дельта"-плюс, пишет apostrophe.ua.

Новая мутантная форма коронавируса, которую называют "Дельта"-плюс, активно распространяется по миру. Кроме того, многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. По словам врача, это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости.

Основные симптомы COVID-19 почти не изменились:

- повышенная температура;

- мышечная боль;

- усталость;

- осложненное дыхание.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - отметил Сергей Дубров.

Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

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