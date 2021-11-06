«Бастуйте на диване!» 6.11.2021, 17:54

Оставаясь дома, вы сбережете здоровье и сохраните независимость Беларуси.

Гражданская активистка и правозащитница Хелен Минская призвала белoрусов оставаться дома, пишет телеграм-канал «Баста!».

- Обращаюсь к белорусам, которые хотят жить качественно и не ждут, что будет какой-то идеальный момент, чтобы начать страйк.

Спасибо вам, дорогие мужественные белоруса, что вам не все равно. Оставайтесь дома. Сохраните себя для лучшей жизни. Страйкуйте на диване! Бастуй, Беларусь!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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