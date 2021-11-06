В России за сутки выявили более 41 тысячи новых случаев заражения коронавирусом 4 6.11.2021, 18:11

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Суточное количество летальных исходов в РФ превышает 1000 человек уже дольше двух недель подряд.

Россия обновила суточный максимум по количеству новых заражений коронавирусом. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4671 (11,3%) без клинических проявлений", - сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 6 ноября, пишет dw.com .

Наибольшее число новых инфицированных - в Москве (6880), Санкт-Петербурге (3138) и Московской области (3085). В целом за время пандемии в России зарегистрировано 8 755 930 случаев коронавируса.

Суточное количество летальных исходов в России превышает 1000 человек уже дольше двух недель подряд. За последние 24 часа от последствий заражения скончались еще 1188 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 245 635 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в десяти регионах РФ ухудшилась

Ситуация с коронавирусом ухудшилась за прошедшую неделю в десяти регионах России - в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, в Красноярском крае, в Татарстане, Тыве и Чувашии, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 5 ноября. По словам чиновницы, практически все российские регионы уже ввели QR-коды для посещения госучреждений, предприятий общепита, культурных учреждений.

На фоне резкого роста заражений и высокой смертности от ковида президент РФ Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты на период с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы уже объявили о продлении нерабочих дней, но в ряде регионов, включая Москву и Подмосковье, этот режим продлевать не планируют.

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