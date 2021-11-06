10 самых кассовых советских фильмов-сказок 2 6.11.2021, 18:25

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Проверьте, все ли вы смотрели.

Сайт mixnews.lv опубликовал топ-10 самых кассовых советских фильмов-сказок:

Приключения Али-Бабы и сорока разбойников. СССР-Индия, 1980

52,8 млн. зрителей

В те далёкие советские годы индийское кино в Советском Союзе было популярно и любимо. Вероятно, посмотрев на длиннющие очереди за билетами на индийские фильмы, руководство Госкино решилось на совместный проект и… не прогадало! Вариация на тему арабских сказок вообще и Али Бабы и сорока разбойников в частности способна увлечь и заинтересовать и детей, и взрослых. Индийские актёры (при поддержке обязательных индийских песен) дают настоящий восточный колорит, а советские звёзды (Фрунзик Мкртчан, Ролан Быков) — должную драматичность.

Старик Хоттабыч, 1957

40 млн. зрителей

12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москве-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн — Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. Экранизация сказки Лагина, который сам написал сценарий и постарался максимально очистить его от агитационности, ломовой идеологии и помпезной парадности.

Руслан и Людмила, 1973

34,6 млн. зрителей

Последний и самый кассовый фильм киносказочника Александра Птушко. Блестящая экранизация сказки Пушкина с красивейшими декорациями, великолепной музыкой с танцевальными номерами-вставками, масштабными батальными сценами, выполнена в эпической манере. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство — и, в конце концов, в жестоком бою побеждает Черномора…

Варвара краса — длинная коса, 1971

32,9 млн. зрителей

Одна из последних работ замечательного киносказочника Александра Роу. Фильм снят по мотивам баллады В. Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» (1831). А уж Баба-Яга всея Руси Георгий Милляр здесь просто великолепен в роли Чуда-Юда. Каждая его реплика может рассмешить. Да и вид его не оставит равнодушным — мохнатые уши, синюшная кожа, пивной животик — всё это так органично и забавно.

Садко, 1953

27,3 млн. зрителей

Новгородский гусляр Садко, находясь в странствиях, узнаёт от некоего иноземца о том, что в заморских странах обитает птица счастья. Поверив россказням старика, он решает найти и привести в в Новгород эту птицу для того, чтобы сделать счастливыми себя и всех своих соотечественников. С помощью морской царевны Садко удаётся снарядить корабли и отправится в далёкое путешествие. Фильм имел такой успех, что был закуплен для проката в США, где в перемонтированном виде шел под названием «Волшебное путешествие Синдбада». Сценарий для английской версии написал 23-летний Фрэнсис Форд Коппола.

Сказка о царе Салтане, 1967

26,8 млн. зрителей

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец.

Огонь, вода и… медные трубы, 1969

25,8 млн. зрителей

Вася с друзьями отправляется в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Аленушка, которая пасла своего козленка. Но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы.

Морозко, 1965

25 млн. зрителей

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко… После выхода фильма Александр Хвыля стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом качестве на Новогодних ёлках в Кремле.

Каменный цветок, 1946

23,2 млн. зрителей

В избушке на краю леса живут старый мастер малахитового ремесла Прокопьич и его юный ученик Данила-мастер. Однажды юноша слышит легенду про Каменный цветок, которым владеет волшебница Уральских гор Хозяйка Медной горы. Оставив дома любимую девушку Катю, герой идёт на Змеиную горку.

«Каменный цветок» был первым полнометражным советским фильмом, снятым на цветной пленке. В тот же год он получил на Каннском фестивале приз за лучшую работу с цветом.

Три толстяка, 1966

23 млн. зрителей

Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг совершеннолетия. Борцам за свободу помогают добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой приходится изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо.

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