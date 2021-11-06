В самом центре Чернобыля сдают в аренду помещение 2 6.11.2021, 18:40

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Впервые после катастрофы.

В Чернобыльской зоне отчуждения выставлен на аукцион первый объект аренды для привлечения частных инвестиций. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на Фонд госимущества Украины.

В Чернобыле сдают помещение по ул. Кирова, 52, которое находится на балансе государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

"Имущество может быть использовано по любому целевому назначению", - пишут арендодатели.

Стартовая цена аренды в месяц – 4,2 тыс грн. Аукцион проходит в системе Прозорро.Продажи.

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