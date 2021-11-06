БОР обратился к женам шахтеров 6.11.2021, 18:44

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Вы уверены, что готовы отпустить мужа на работу?

- Сегодня в воздухе и в медиапространстве витают две темы: забастовка и подписание карт, пишет телеграм-канал «БОР».

Поговорить хотелось бы с женами шахтеров. Не с самими мужчинами. Их мы как раз-таки отлично понимаем: семья, кредиты и прочие отговорки. А вот жены… Вы прекрасно знаете, что труднее всего у шахтеров проходят легочные заболевания. Такова специфика работы, ничего не поделаешь. Вы прекрасно знаете, что выходя на пенсию у большинства шахтеров стабильный пылевой бронхит.

На сегодняшний день несколько сотен сотрудников «Беларуськалия» больны коронавирусом. Здесь возникает закономерный вопрос, а все ли они выживут? Всем ли хватит их легких, чтобы перенести постоянную нехватку кислорода? Ведь мы с вами прекрасно знаем, что Солигорск не готов принимать такой наплыв пациентов. Мы с вами прекрасно знаем, что Солигорскфвсегда был местом лечения не только для местных, но и для ближайших деревень, которых не мало.

Вы уверены, что готовы отпустить мужа на работу? Вы готовы в одиночку воспитывать детей?

Оставайтесь дома.

Берегите себя и свои семьи. Это дороже кредитов.

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